Cruceros Torre del Oro pone en valor el factor humano del turismo en la Winter Tourism Party 2026

Cruceros Torre del Oro celebró el pasado jueves 15 de enero una nueva edición de la Winter Tourism Party, un encuentro plenamente consolidado en el calendario del sector turístico sevillano que reunió a alrededor de 200 profesionales en una noche concebida como espacio de reconocimiento, convivencia y agradecimiento colectivo.

La cita tuvo lugar a bordo de una de las embarcaciones de la compañía y se desarrolló en un ambiente abiertamente festivo, pensado para favorecer el encuentro entre profesionales de distintos ámbitos del turismo tras un periodo especialmente intenso de trabajo, marcado por la campaña navideña y la alta demanda de visitantes en la ciudad.

La cita, ya consolidada, puso en valor el componente humano del sector turístico.

Más allá del carácter festivo del evento, la Winter Tourism Party volvió a servir como escenario para la reflexión sobre la realidad del sector y sobre el papel esencial que desempeñan las personas que trabajan de cara al público. En este sentido, el director gerente de Cruceros Torre del Oro, Salvador Carrasco Artiaga, quiso iniciar su intervención con un recuerdo expreso a compañeras del sector que recientemente han fallecido o se han jubilado tras décadas de dedicación. “Tenemos que lamentar el fallecimiento de Lola, una compañera que llevaba muchos años con nosotros, una mujer fuerte y excepcional, de esas personas que hay que conocer. También se ha jubilado Carmen, después de más de 30 años trabajando en Cruceros Torre del Oro. Ambas son referentes para el turismo y ejemplos de compromiso y profesionalidad”.

Estas ausencias, explicó, invitan a mirar al presente y al futuro del sector con una mayor conciencia de responsabilidad. Según Carrasco Artiaga, el relevo generacional es ya una realidad y sitúa a los profesionales en activo en el centro del futuro del turismo: “todo esto nos hace pensar que empezamos a ser el futuro del turismo y debemos asumir ese relevo. Precisamente por eso tiene tanto valor que estéis aquí un año más”.

Durante su discurso, el director gerente quiso detenerse también en la exigencia personal que conlleva trabajar en turismo, una profesión marcada por la disponibilidad permanente y por la necesidad de mantener siempre una actitud positiva ante el visitante.

“Es un trabajo muy duro. A muchos os habrá tocado pasar noches fuera de casa o trabajar en fechas señaladas, mientras vuestras familias están reunidas. Aun así, seguís dando vuestra mejor cara para que quienes nos visitan se lleven un buen recuerdo”.

Carrasco Artiaga subrayó que esa entrega cotidiana no siempre recibe el reconocimiento que merece, pese a ser una pieza clave en la experiencia del visitante y en la imagen que proyecta la ciudad, dado que son “la cara amable que recibe al turista, quienes le orientan y en quienes confía”; consiguiendo que su paso por Sevilla sea una experiencia positiva.

Personas disfrutando del Winter Tourism Party 2026.

En este contexto, el Salvador Carrasco Artiaga recordó el sentido original de la Winter Tourism Party y de su edición estival, la Summer Tourism Party, concebidas como actos pensados específicamente para los profesionales del sector. “Hay otros encuentros institucionales, reuniones de directivos o responsables políticos, pero pocas ocasiones pensadas para quienes estáis en primera línea. No suele haber fiestas en la que se vea barra libre y gente bailando y disfrutando, en ese sentido, se olvida una parte fundamental del turismo”, destacó Carrasco Artiaga.

La noche dejó además una anécdota especialmente emotiva, que reflejó el espíritu cercano del encuentro. Durante la celebración, uno de los asistentes sorprendió a su pareja con una pedida de mano a bordo de la embarcación, un momento que fue recibido con entusiasmo por los presentes. Como gesto de felicitación, Cruceros Torre del Oro obsequió a la pareja con un crucero privado a bordo de Luna de Plata, una de las embarcaciones más íntimas y con mayor encanto de la flota de la compañía.

Con esta nueva edición de la Winter Tourism Party, Cruceros Torre del Oro refuerza su compromiso con el tejido turístico local y con la puesta en valor del componente humano del sector, apostando por iniciativas que reconocen el esfuerzo, la vocación y la profesionalidad de quienes impulsan día a día una de las principales actividades económicas de la ciudad.