CSIF pide a Policía Nacional mención honorífica para los vigilantes que redujeron a un agresor en el Virgen del Rocío 

La Unión Provincial de CSIF en Sevilla ha querido reconocer esta semana a los dos profesionales del sector de Seguridad Privada que lograron reducir, el pasado diciembre, a un violento agresor en el Hospital Virgen del Rocío. El presidente de CSIF Sevilla, Rosendo Martínez, ha remitido un escrito en este sentido al jefe provincial de la Policía Nacional en Sevilla, por medio del cual solicita la Mención Honorífica de Categoría A para dichos profesionales, los vigilantes Francisco Soldán Ariza y Francisco José Gómez Fernández.

La solicitud se enmarca en la legislación vigente, que establece que el personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus obligaciones podrá ser distinguido con menciones honoríficas. La normativa también preceptúa que las menciones honoríficas se otorgarán teniendo en cuenta la especial peligrosidad e iniciativa. La Categoría A corresponde, de este modo, al grave riesgo de integridad física en la prestación de este servicio, además de haber evitado la comisión de delitos con grave dificultad y especial riesgo en su realización.

Estos profesionales de seguridad controlaron la situación hasta la llegada de la Policía Nacional

Junto a la tramitación formal de esta solicitud, CSIF ha celebrado asimismo un acto de reconocimiento en su sede este jueves, con la presencia de los profesionales reconocidos, compañeros del Área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla y responsables de esta Unión Provincial de CSIF. También acudió una delegación de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional.

Francisco Soldán Ariza.

El grave incidente, ocurrido el pasado 10 de diciembre, se produjo en el área de Atención al Ciudadano del Hospital General. Un individuo accedió a la zona portando varios botes de cristal, llenos de gasolina. Nada más entrar, lanzó uno de los botes contra las mesas, estallando y esparciendo el combustible por toda la zona, lo que obligó a las trabajadoras allí presentes a salir despavoridas, quedando sola en su despacho la responsable. El agresor consiguió atrincherarse con ella y arrojó un segundo bote de gasolina en el interior.

Los vigilantes de seguridad consiguieron finalmente abrir la puerta, mientras el agresor lanzaba cuchilladas desde dentro para impedir el acceso. El sujeto se arrinconó junto a la retenida, utilizándola como parapeto. Los vigilantes aprovecharon un instante de descuido para abalanzarse sobre él, reducirlo y engrilletarlo hasta la llegada de la Policía Nacional, que se lo llevó detenido.

Francisco José Gómez Fernández.

La descripción del suceso da idea del potencial riesgo de incendio que se podría haber generado, en una zona llena de público y personal sanitario. De hecho, el propio área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla solicitó al día siguiente al centro hospitalario el refuerzo de los medios humanos y materiales de seguridad en sus instalaciones sanitarias, en coherencia con el nivel de riesgo al que se enfrenta a diario el personal de seguridad, así como el conjunto de trabajadores del sistema público de salud.

Asistieron al acto el sindicato Jupol (Policía Nacional) y la asociación Jucil (Guardia Civil)

CSIF quiere destacar, en suma, la labor profesional y valiente de estos profesionales de seguridad privada, cuya rápida reacción, como también ocurre en otros casos, fue determinante para evitar una posible tragedia, en un incidente de extrema gravedad.