Don Omar sitúa a Sevilla en el centro del calendario musical del verano de 2026

Sevilla vuelve a ganar peso dentro del circuito musical internacional con la confirmación del concierto de Don Omar el próximo 18 de julio de 2026. El artista puertorriqueño ha elegido la capital andaluza como escenario de su segunda actuación en España, una decisión que llega tras la respuesta masiva del público a su regreso a los escenarios nacionales.

El concierto tendrá lugar en el Estadio La Cartuja, un recinto preparado para albergar eventos de gran formato y que se ha convertido en uno de los espacios clave para citas musicales de primer nivel. La elección de este emplazamiento refuerza la proyección de Sevilla como ciudad capaz de acoger espectáculos internacionales con gran afluencia de público.

El anuncio de esta nueva fecha se produce después de que la primera actuación confirmada en España generará una demanda muy por encima de lo previsto. Miles de seguidores mostraron su interés por asistir, lo que motivó la ampliación de la agenda del artista en el país.

La programación del evento incluirá la participación de otros artistas, que actuarán antes del concierto principal y cuyos nombres se irán desvelando en las próximas semanas. La organización trabaja en una propuesta que combine música, experiencia en directo y una producción a la altura del esperado regreso de Don Omar.

Las entradas para el concierto de Sevilla estarán disponibles a partir del lunes 29 de diciembre a las 12:00 horas en cookmusicfest.es. Se prevé un alto volumen de ventas desde el inicio, por lo que se recomienda a los interesados planificar su compra con antelación.

Con una trayectoria que supera los veinte años, Don Omar ha sido uno de los grandes responsables de la expansión global del reggaetón. Su música ha trascendido modas y generaciones, manteniendo una vigencia que se refleja en la expectación generada por cada una de sus actuaciones. Este concierto se perfila como uno de los eventos más destacados del verano de 2026 en el sur de España.