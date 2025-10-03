La Feria de Octubre y Fiestas Patronales del Rosario de Cartaya celebran su 60 aniversario con una gran oferta comercial y lúdica

En el plano lúdico, ofrece animación y diversión constante e ininterrumpida: Un recinto ferial lleno de vida durante todo el día, con actuaciones musicales y conciertos desde primera hora de la tarde y hasta bien entrada la madrugada, animación infantil, atracciones, y actividades para todas las edades. Son los principales reclamos de la oferta festiva de unas Fiestas Patronales que arrancaron el martes, con el encendido del alumbrado, y que finalizarán el domingo, con la salida procesional de la Patrona de la localidad, Ntra. Sra. del Rosario, y las tracas y fuegos artificiales que, como manda la tradición, cerrarán los festejos.

Hasta ese momento habrán pasado por la feria cartayera grupos y orquestas de primer nivel para todos los gustos, edades y estilos, con artistas de la talla de Argentina, Javi Medina, Manguara o la Década, entre otros muchos.

La Feria Comercial, que conserva su tradición industrial y ganadera, y que ha recuperado parte de su tradición agrícola en los últimos años, con las últimas novedades en la maquinaria del sector, es el otro gran atractivo del certamen.

Más de medio centenar de empresas exponen sus productos en el Pabellón de Exposiciones del Recinto Ferial, en un certamen multisectorial que este año va dedicado al núcleo costero de El Rompido, referente turístico a nivel nacional, y del que la feria será el mejor escaparate.

Los ejemplares más representativos de la ganadería provincial estarán presentes en la Zona Ganadera, en la que colabora la Diputación Provincial de Huelva; y que este año ofrece importantes sorpresas a los visitantes.

Y el Salón de la Automoción, también de aniversario, cumple 30 años siendo un referente del vehículo de ocasión en la provincia de Huelva.

Todo esto y mucho más ofrece Cartaya estos días en torno a una feria histórica que cumple años ampliando su oferta y consolidándose como un reclamo turístico, comercial y festivo imprescindible. Así lo destaca el alcalde de la localidad, Manuel Barroso, que anima a no perdérsela, “especialmente a quien no ha tenido la oportunidad de conocerla, porque los que ya han pasado por nuestra feria, no faltan a su cita año tras año, y ya van 60”.