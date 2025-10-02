FIRST LEGO League Sevilla, un concurso de robótica e innovación que celebrará su final en la UPO

El concurso educativo FIRST LEGO League, programa internacional para el fomento de las vocaciones científicas de jóvenes estudiantes de Primaria y Secundaria, ha sido presentado en la Universidad Pablo de Olavide, cuyo campus albergará el evento final de Andalucía occidental el 21 de febrero. La edición 2025/2026 del desafío, organizado bajo el lema Unearthed, ha sido presentada por el rector, Francisco Oliva, junto al director de la Escuela Politécnica Superior de la UPO, Luis Merino, y el presidente en funciones del Consejo Social, Iván Pestaña, que apoya y financia el evento en Sevilla.

El programa, dirigido principalmente a jóvenes de entre 10 y 16 años (Challenge) –aunque abierto también a los más pequeños en las categorías Discover y Explore– se divide en dos partes que los estudiantes desarrollan en sus centros educativos: un proyecto de innovación y la programación y construcción de un robot con material de LEGO Education, ambos relacionados con la Arqueología (Unearthed), temática de esta edición 2025/2026. El plazo de inscripción está abierto hasta enero de 2026.

El rector y el director de la Escuela Politécnica Superior de la UPO (derecha) junto a la vicerrectora de Estudiantes y el presidente en funciones del Consejo Social de la UPO, que financian el evento en Sevilla.

En el proyecto de innovación se motiva a los jóvenes para que investiguen una idea en diferentes escenarios, la prueben, la descarten o validen y la desarrollen para llegar a sus propias conclusiones presentando un trabajo final, que será evaluado por los profesores y profesoras de la Universidad, que ejercerán como jueces. Paralelamente, en el diseño del robot los participantes trabajan en equipo para construir y programar un robot que de manera autónoma se enfrentará a misiones sobre un tablero, puntuables por el equipo de árbitros, jóvenes investigadores del Service Robotics Lab de la UPO.

La Universidad Pablo de Olavide alberga por cuarto año consecutivo la final sevillana del desafío, gracias a la financiación del Vicerrectorado de Estudiantes, que apoya iniciativas de fomento del talento de los más jóvenes, y del Consejo Social de la Universidad. Aquellos equipos que obtengan mayor puntuación en la final de Sevilla llegarán a la Gran Final FIRST LEGO League España, donde a su vez serán seleccionados los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo para participar en los torneos internacionales FIRST LEGO League. En la temporada pasada participaron 1.300 equipos en competiciones de todo el país y a la final celebrada en la Olavide acudieron equipos de Sevilla, Córdoba, Huelva, Badajoz e incluso uno del Algarve.

Iván Pestaña, presidente en funciones del Consejo Social, ha celebrado que la final sevillana del evento se celebre en la Universidad Pablo de Olavide, «ya que se trata de un concurso de gran prestigio internacional». El programa es una iniciativa de FIRST (Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology), organización sin ánimo de lucro líder en el mundo en programas educativos.

Por su parte, el rector de la Universidad Pablo de Olavide ha señalado la importancia de programas que «incentiven las vocaciones científico-técnicas, para que Andalucía esté preparada ante los cambios que trae la Cuarta revolución industrial, sin olvidar el papel de las Artes y las Humanidades en el diseño tecnológico». Francisco Oliva destacó también el desarrollo de soft skills que permite el programa, por su fomento de la cooperación y el trabajo en equipo.

FIRST LEGO League está implantado en 110 países de todo el mundo desde hace 21 años. En España se desarrolla desde hace dieciséis con la colaboración de treinta socios locales, como universidades españolas, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación. Se trata de un concurso para fomentar vocaciones científicas bajo el enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés), con un método de aprendizaje práctico y experimental en equipo que no olvida la creatividad en la solución de problemas. La asociación ‘Ingenier@ Soy’ es la entidad oficial que organiza e impulsa la competición en España y Andorra.

Más información e inscripciones en FLLsevilla@upo.es o en equiposFLL@ingeniera.soy y en la web firstlegoleague.soy