Guía para comprar un Nissan Qashqai de segunda mano: lo que debes saber

Hay coches que parecen hechos a propósito para ganar adeptos, y el Nissan Qashqai es de esos modelos que, sin hacer mucho ruido, se instalan cómodamente en la memoria colectiva de los conductores en España. Este SUV compacto lleva mucho tiempo siendo la carta ganadora para los que buscan equilibrio entre estilo, robustez y una utilidad fuera de toda duda. Basta con ver cómo ha ido escalando posiciones en el ranking de ventas año tras año, y por eso muchos lo consideran una apuesta realmente segura. Si estás echándole el ojo a uno, te dejo aquí algunos consejos útiles, sobre todo si quieres centrarte en la segunda generación, que es el quid de la cuestión cuando se trata de vehículos de ocasión.

Por cierto, encontrar un Nissan Qashqai de segunda mano adaptado a tu bolsillo no es especialmente complicado. La gran oferta y demanda constante hacen que siempre haya opciones para comparar, revisar e incluso pelear algún precio. Esa facilidad, junto con el prestigio que ha construido a lo largo de los años, es parte del encanto que lo rodea.

¿Por qué el Nissan Qashqai es una opción tan popular de segunda mano?

Bueno, nadie puede negar que el Qashqai ha revolucionado el concepto de SUV en el mercado español. Ha sido el número uno en su segmento durante catorce años consecutivos, y son más de 325.000 conductores en España los que han apostado por él. Ah, y en Europa la cifra supera los tres millones. Estas estadísticas, francamente apabullantes, dejan claro que apostar por este modelo significa elegir durabilidad y, sobre todo, tranquilidad. Muchos lo ven casi como ese amigo confiable que nunca te falla cuando más lo necesitas.

No olvides que el Qashqai logró mezclar varias virtudes en un solo chasis: la agilidad que uno espera en un coche compacto, el confort de una berlina y la versatilidad de un monovolumen. Esta mezcla (casi mágica para muchos conductores) ha sido clave para su éxito, haciendo que sirva tanto para las idas y venidas cotidianas como para ese viaje larguísimo de verano con la familia sacando espacio incluso donde parece no haberlo.

¿Se adapta el Qashqai de segunda generación a tus necesidades?

En este punto conviene ser muy prácticos, porque lo cierto es que la segunda generación es la estrella del mercado de usados. Está diseñada con una filosofía bastante polivalente, permitiendo a prácticamente cualquier perfil de usuario encontrar utilidad y buen rendimiento. Eso no quita que haya detalles en los que conviene fijarse, y algunos pueden pasar desapercibidos si no prestas atención suficiente.

Dimensiones y espacio interior

Ya sea para aparcar en sitios imposibles o emprender rutas largas, las dimensiones del Qashqai de segunda generación lo convierten en una opción tremendamente sensata:

Largo: 4,39 metros

4,39 metros Ancho: 1,80 metros

1,80 metros Alto: 1,59 metros

En distancias cortas, resulta fácil de maniobrar y cabe casi en cualquier hueco, pero sorprende lo amplio que es por dentro. Caben cinco adultos cómodamente, y eso le ha ganado muchos puntos, sobre todo entre familias que valoran cada centímetro de espacio extra para no acabar discutiendo por el sitio durante el viaje.

Capacidad del maletero

Si hay algo que cualquier futuro propietario mira casi de reojo es el maletero. Aquí no hay decepción: con capacidad para 430 litros, parece hecho a medida para quienes viajan con "la casa a cuestas" o simplemente necesitan mucho espacio para la compra, el carrito del peque o el equipamiento deportivo. La mayoría de los usuarios coinciden en que este modelo está por encima de la media en funcionalidad.

¿Qué motorización elegir en un Qashqai de ocasión?

La elección de motor, sin duda, merece reflexionarla como quien elige un buen café por la mañana. De la oferta solo cabe destacar las opciones a gasolina y diésel, todas ellas razonablemente ahorradoras y muy fiables, pero la experiencia de conducción puede cambiar más de lo que parece al principio.

Motores de gasolina disponibles

Las versiones gasolina suelen ser preferidas por quienes buscan suavidad de marcha y reacciones rápidas para el día a día. Existen varias alternativas, y cada una tiene sus propios matices. Todo depende de si haces trayectos urbanos habitualmente o si disfrutas escapándote por autopista.

Tabla

¿Y las opciones diésel o híbridas?

Para los que suelen vivir en la carretera, los diésel siguen siendo el as bajo la manga gracias a su menor consumo, especialmente si haces muchos kilómetros al año. Eso sí, la tecnología híbrida, que también suena cada vez más, solo está disponible en la tercera generación lanzada a partir del 2021, así que si buscas grandes autonomías eléctricas, tendrás que mirar más allá de la segunda generación.

Puntos clave a revisar antes de la compra

No te quedes solo con la primera impresión. Antes de decidirte definitivamente por tu Qashqai de ocasión, dedica unos minutos a estas comprobaciones, porque a veces lo importante está en los pequeños detalles.

Verificaciones esenciales del vehículo

Historial de mantenimiento: Fundamental exigir el libro de revisiones o comprobantes que aseguren un cuidado constante. Las sorpresas por falta de mantenimiento suelen acabar saliendo caras. Prueba de conducción: No hay fórmula mágica, simplemente escoge una ruta variada, escucha ruidos extraños y fíjate en los frenos y la caja de cambios. Sistemas eléctricos y electrónicos: Prueba las luces, los sensores y el equipo de infoentretenimiento; a veces los detalles más pequeños ahorran grandes problemas a futuro. Estado general: Un vistazo meticuloso al interior y exterior puede darte pistas sobre el uso real del coche, muchas veces más que el kilometraje declarado.

¿Es caro de mantener?

Quizá lo más ventajoso de tener un modelo tan extendido es que los repuestos casi se encuentran en la tienda de la esquina y cualquier taller sabe cómo meterle mano sin mayores rodeos. Por todo esto, el mantenimiento suele resultar absolutamente accesible y nada traumático.

En resumen: optar por un Qashqai de segunda mano es una decisión más que razonable para quien busque fiabilidad y comodidad con la tranquilidad de que el mercado siempre ofrece opciones a buen precio. Comparar motorizaciones y unidades según su estado y equipamiento es la mejor estrategia y, si te tomas el tiempo adecuado, seguro que acabas encontrando ese SUV que va como un guante para tus planes y tu presupuesto. No olvides, por último, probar bien cada unidad y repasar hasta el más mínimo detalle antes de cerrar el trato; esa será la diferencia entre una simple compra y una inversión que te hará sonreír cada vez que enciendas el motor.