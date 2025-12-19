Menús de autor y escapadas de lujo: la propuesta festiva de SO/Sotogrande

SO/Sotogrande Spa & Golf Resort, emplazado en una de las localizaciones más privilegiadas de Andalucía, ha anunciado su propuesta gastronómica para estas fiestas, centrada en una combinación de cocina de autor, producto local y creatividad, bajo la dirección del chef ejecutivo Leandro Caballero. El resort, conocido por su apuesta por la alta gastronomía y el bienestar, reúne para las próximas fiestas menús especiales diseñados para Nochebuena y Nochevieja que, en el caso del Cortijo de Santa María 1962, cuentan con la firma del cocinero con estrella Michelin Nicolas Isnard, en colaboración con Caballero.

La programación culinaria para las celebraciones navideñas en SO/Sotogrande incluye varios espacios gastronómicos diferenciados, cada uno de ellos con una oferta única adaptada a los distintos perfiles de cliente. Las reservas para estos días ya se han abierto, confirmando la posición del resort como una de las referencias en el sur de España para quienes buscan experiencias exclusivas en el sector de la hostelería de lujo, especialmente durante la temporada alta de fin de año.

Nicolas Isnard.

Entre las propuestas destacan menús que ponen en valor la riqueza del producto andaluz, la innovación técnica y la conexión con la tradición local, incluyendo opciones de alojamiento, acceso a instalaciones premium y la posibilidad de disfrutar de fiestas de alta categoría tras la cena.

Menús de Nochebuena centrados en el producto local y la técnica

Para la Nochebuena de 2025, el restaurante gastronómico Cortijo Santa María 1962 ha preparado un menú cuya premisa principal es sorprender desde el primer bocado. Los comensales podrán iniciarse en la experiencia con una selección de aperitivos como ceviche de vieira con gel de piparra, arroz crujiente con tartar de tomate asado y tartar de salchichón ibérico con trufa. Seguidamente, se servirán entrantes destacados, entre los que sobresalen el ravioli transparente de espárragos verdes y camarones en caldo dashi, así como la lubina asada con puré de espárragos y salsa Tom Ka.

Restaurante Cortijo de Santa María 1962, un espacio único.

Como plato principal, el menú contempla magret de pato con kumquat, miel de tamarindo y jengibre. El apartado dulce estará presente con una pavlova de cereza y dulce de leche, junto a las mignardises elaboradas en el propio establecimiento. Estas opciones buscan reflejar la estacionalidad y la calidad del producto de proximidad, además del enfoque creativo que caracteriza la oferta del resort.

Alta cocina tradicional andaluza con un toque francés para despedir el año

Para la Nochevieja de 2025, destaca la propuesta que SO/Sotogrande Spa& Golf Resort ofrece en su restaurante Cortijo Santa María 1962. La propuesta de su restaurante más gastronómico se basa en la alta cocina propuesta por el chef con estrella Michelin Nicolas Isnard, presentando una velada que tiene comienzo en IXO TAPAS&BAR con una selección de aperitivos como macaron con foie y compota de higos, y tartaleta de cangrejo txangurro y coral. A ellos se suman estaciones gourmet con jamón ibérico de bellota D.O. Valle de los Pedroches, ostras Amélie con diferentes aderezos y degustación de caviares.

Rosa de salmón.

Un menú de varios pases que incluye platos como rosa de salmón con caldo de hibisco, foie gras jaspeado con chocolate y avellanas, rodaballo al beurre blanc de champagne y suprema de gallina de Guinea con coliflor asada, trufa y colmenillas. En el apartado de postres, se sirve un prepostre Don PX seguido de una esfera de chocolate y coco. Todas estas referencias conforman una experiencia gastronómica de referencia para quienes buscan celebrar el cambio de año con alta gastronomía, tradición, vanguardia y un refinado toque francés

Por su parte, Society Clubhouse apuesta por un menú elegante con referencias internacionales, incluyendo usuzukuri de vieira, rack de cordero en costra de finas hierbas con teriyaki y un postre Sabor Japón, cerrando la gala con un toque global.

La fiesta de IXO Tapas & Bar es para los asistentes a CORTIJO y SOCIETY, donde la música en directo y el ambiente exclusivo acompañan la bienvenida al nuevo año.

Experiencia cinco estrellas

Sin lugar a dudas, SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort cuenta con una deliciosa y versátil propuesta para celebrar unas fiestas únicas en uno de los enclaves más exclusivos de nuestra región.

Además, estas ocasiones son perfectas para ampliar la experiencia y hacerse una mini escapada en familia o con amigos y disfrutar de una estancia más completa incluyendo la estancia de una noche y pode aprovechar la mañana siguiente de desayuno de ensueño con impresionantes vistas, así como del resto de sus instalaciones: su multipremiado Spa & Welness Club, la piscina infinity climatizada y los maravillosos alrededores rodeados de imponentes jardines y el Parque Natural de los Alcornocales… para poner el broche de oro a una experiencia sublime.

Detalladamente, las tarifas propuestas para la temporada festiva 2025 son: menú Nochebuena Cortijo Santa María desde 135 €; menú con estancia, a partir de 460 €; menú de Nochevieja en Cortijo Santa María 1962 con fiesta, 470 €; menú Society, 250 €; menú Society con fiesta y estancia, 1.050 €.

Más información y reservas en:

956 582 000 ó sotogrande@so-hotels.com

Gastronomía y relax se dan la mano en SO/Sotogrande Spa & Golf Resort.