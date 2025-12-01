Mijas y La Línea de la Concepción logran la Bandera Verde de Ecovidrio por su compromiso con la sostenibilidad de Andalucía

Un total de 51 municipios y más de 3.700 hosteleros andaluces han participado en esta nueva edición, recogiendo más de 14.600 toneladas de envases de vidrio durante este verano

Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha premiado hoy a Mijas y a La Línea de la Concepción como los municipios costeros más sostenibles de Andalucía. Así, ambos se han hecho con la preciada Bandera Verde de la VI edición del #MovimientoBanderasVerdes, como reconocimiento a su responsabilidad y compromiso con la economía circular y el reciclaje de vidrio.

Mijas y La Línea de la Concepción se han convertido así en uno de los municipios ganadores de esta campaña estival de Ecovidrio, que busca poner en valor y reconocer el esfuerzo de los ayuntamientos y de los hosteleros locales en la protección del medio ambiente y en el avance hacia un desarrollo sostenible.

La entrega de la Banderas Verdes ha tenido lugar hoy en Sede Institucional de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, donde la presidenta de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Susana Pérez, y la subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio, Coral Rojas-Marcos han hecho entrega de las nuevas Banderas Verdes a Eloy Belmonte, concejal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Mijas y a Raquel Ñeco, concejal de Medio Ambiente de La Línea de la Concepción.

MANCOMUNIDADES

Asimismo, estuvieron presentes Manuel Abellán, vicepresidente de Servicios Mancomunados y Consejero delegado de ARCGISA; Jesús Gutiérrez, gerente de Ecovidrio en Andalucía; Manuel Miguel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental; Marco Antonio Navarro, director técnico del Complejo Medioambiental Costa del Sol; Javier Vázquez Hueso, concejal de Medio Ambiente de Algeciras y vicepresidente de la Mancomunidad campogibraltareña; Francisco Muñoz Jarillo, concejal de RSU y Limpieza Viaria de Barbate; y Carolina Bonomo, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Rota.

En la VI edición del #MovimientoBanderasVerdes de Ecovidrio han participado un total de 51 municipios y más de 3.700 hosteleros de Andalucía, quienes han mostrado su compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente, que se ha visto reflejado en una recogida de un total de más de 14.600 toneladas de envases de vidrio.

Mijas y La Línea de la Concepción, que se han hecho con la preciada Bandera Verde, se unen ahora a Algeciras, Barbate, Rota, Fuengirola y Lepe, que ya fueron reconocidos en ediciones anteriores y que este verano han conseguido revalidar el galardón.

Ambas localidades han destacado por su firme compromiso con la recogida selectiva de envases de vidrio, la amplia implicación de los establecimientos hosteleros y su gran labor en la difusión y promoción de la campaña. Durante este verano, Mijas ha logrado recoger más de 727 toneladas de vidrio, alcanzando también un 98 % de participación del sector Horeca; mientras que La Línea de la Concepción ha recogido 127 toneladas de envases de vidrio y ha contado con un 100% de participación de sus hosteleros en esta iniciativa.

En Andalucía, Ecovidrio también ha otorgado un reconocimiento especial a los establecimientos Surla (Tarifa, Cádiz), El Farillo (Motril, Granada) y La Cueva (Ayamonte, Huelva) por su destacada responsabilidad ambiental y su contribución a la sostenibilidad. Estos locales, así como los otros reconocidos en esta iniciativa, participarán en una Master Class exclusiva dirigida por el chef Ricard Camarena, distinguido con dos Estrellas Michelin y una Estrella Verde Michelin por su compromiso con la hostelería sostenible.

Acto

Durante su intervención, Susana Pérez Custodio, presidenta de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, trasladó su felicitación a todos los municipios y hosteleros participantes por “su compromiso ambiental y su trabajo constante a favor de la sostenibilidad”. La presidenta destacó especialmente la revalidación de la Bandera Verde por parte de Algeciras y la obtención por primera vez del galardón por La Línea de la Concepción, subrayando que ambos logros reflejan “la implicación del sector hostelero, la concienciación ciudadana y la excelente coordinación con Ecovidrio”.

Coral Rojas-Marcos, subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio, ha explicado que: “Un año más, el #MovimientoBanderasVerdes sigue siendo un ejemplo visible de lo valiosa que es la colaboración entre la administración pública, los ayuntamientos y el sector hostelero. En esta sexta edición los logros alcanzados han sido notables, por lo que quiero expresar mi agradecimiento y felicitar a todos los municipios y profesionales de la hostelería que han contribuido a este proyecto común. Para concluir, deseo trasladar mi especial enhorabuena a

Mijas y La Línea de la Concepción por su merecida Bandera Verde, reconocimiento que las sitúa entre los municipios costeros andaluces más comprometidos con la sostenibilidad durante la temporada estival.”

Un verano más sostenible

El Movimiento Banderas Verdes es una campaña con la que, todos los veranos, Ecovidrio se alía con municipios y hosteleros para dar respuesta a los elevados índices de consumo de envases de vidrio que se registran en las zonas costeras de nuestro país durante la época estival. Durante los meses de verano se consumen un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación y cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso que se ponen en el mercado son generados por el sector hostelero.

Gracias a la responsabilidad de municipios y hosteleros, en la presente edición del Movimiento Banderas Verdes se han recogido en Andalucía 14.600 toneladas de envases de vidrio. El reciclado de estos envases ha conseguido:

Evitar la emisión de más de 8.400 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a retirar de la circulación unos 4.000 coches durante un año.

Evitar la extracción de más de 17.500 toneladas de materias primas, equivalente a casi dos veces el peso de la Torre Eiffel.

Ahorrar 10.400 MWh de energía.

Mijas, municipio andaluz premiado con una limpieza de playas por su liderazgo en sostenibilidad

Como novedad en esta edición del Movimiento Banderas Verdes, Ecovidrio premia a los municipios más comprometidos con la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio de cada comunidad autónoma con una jornada de limpieza de una de sus playas. Esta acción, organizada junto a la entidad ambiental Paisaje Limpio, busca reforzar el vínculo entre el reciclaje y la conservación directa del entorno costero.

MIJAS

En el caso de Andalucía, el municipio de Mijas ha obtenido la mayor puntuación, convirtiéndose así en el ganador de esta iniciativa y beneficiario de la limpieza, en reconocimiento a su destacada implicación en la gestión sostenible y en la promoción de hábitos responsables entre su población y su sector hostelero.

#MovimientoBanderasVerdes, un proyecto clave en el cuidado de nuestras costas

Esta sexta edición del #MovimientoBanderasVerdes refuerza el papel de esta campaña como una de las iniciativas más emblemáticas de Ecovidrio, símbolo de la estrecha colaboración con el sector hostelero. Esta iniciativa, de ámbito nacional, ha contado con la implicación de 165 municipios y más de 14.000 establecimientos hosteleros de Andalucía, Cantabria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears y la Región de Murcia. Gracias a su compromiso, durante los meses de junio, julio y agosto se lograron recoger más de 66.800 toneladas de envases de vidrio, una cifra que refleja el esfuerzo colectivo por cuidar nuestro entorno.

Entre los municipios participantes, 10 han logrado alzarse con la codiciada Bandera Verde de Ecovidrio, mientras que otros 22 municipios han conseguido revalidar el reconocimiento obtenido en el verano de 2024, consolidando así su liderazgo en sostenibilidad costera:

Andalucía

Nuevas Banderas Verdes: Mijas (Málaga) y La Línea de la Concepción (Cádiz).

Revalidan Banderas Verdes: Algeciras (Algeciras), Barbate (Cádiz), Rota (Cádiz), Fuengirola (Málaga) y Lepe (Huelva).

Cantabria

Nueva Bandera Verde: Suances

Catalunya

Nuevas Banderas Verdes: Calella (Barcelona) y Canet de Mar (Barcelona).

Revalidan Banderas Verdes: Torroella de Montgrí (Girona), Castelldefels (Barcelona), Santa Susanna (Barcelona) y Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant (Tarragona).

Comunitat Valenciana

Nuevas Banderas Verdes: Calp (Alicante) y Peñíscola (Castellón).

Revalidan Banderas Verdes: Benidorm (Alicante), Finestrat (Alicante), Orihuela (Alicante), Valencia (Valencia) y l´Alfàs del Pi (Alicante).

Illes Balears

Nuevas Banderas Verdes: Capdepera (Mallorca) y Formentera (Formentera).

Revalidan Banderas Verdes: Sant Antoni de Portmany (Eivissa), Consorci de Residus i Energia de Menorca (Menorca), Alcúdia (Mallorca), Calvià (Mallorca) y Palma (Mallorca).

Región de Murcia