La nueva oficina del Banco CBNK en Sevilla comienza a operar con beneficios para nuevos clientes

El Banco CBNK continúa su plan de expansión con la apertura de una nueva oficina el 5 de marzo en Sevilla, situada en la Calle Madrid, 8. Con este nuevo espacio de atención presencial, el Banco CBNK refuerza su posicionamiento como una entidad financiera próxima y moderna. Especialmente centrada en profesionales de la ingeniería y la salud, y en sus empresas, ofrece soluciones patrimoniales adaptadas a las necesidades de los colectivos esenciales de la sociedad y alejadas de la estandarización habitual del mercado.

Banco CBNK atención presencial

La nueva oficina del Banco CBNK en Sevilla no se limita a cumplir el cometido de una sucursal convencional, sino que funciona como un centro integral para la gestión de los servicios financieros de sus clientes. CBNK se distingue por devolver al cliente el control de su tiempo, con acceso sin cita previa y horarios flexibles, con disponibilidad también por las tardes, reflejando su filosofía de banco cercano y humano.

Además de la atención en oficina, CBNK ofrece a sus clientes un completo ecosistema omnicanal, compuesto por app, banca móvil, videollamada, chat y teléfono. Cada persona puede elegir cómo comunicarse con su gestor según sus necesidades en cada momento, garantizando siempre un contacto directo y fluido, sea cual sea la opción elegida.

CBNK especializado en sectores esenciales y enfoque integral

Lo que hace único al Banco CBNK es su combinación de especialización en sectores esenciales y enfoque integral. La entidad ofrece a sus clientes un servicio global para todas sus necesidades financieras, a través de las distintas entidades de su grupo: CBNK Gestión de Activos (fondos y estrategias de inversión personalizadas), CBNK Pensiones (soluciones para la jubilación a través de planes de pensiones, incluyendo productos enfocados en autónomos) y CBNK Mediación de seguros (seguros para cubrir cualquier necesidad de protección).

Rentabilidad y liquidez: la propuesta para nuevos depositantes

Los profesionales de la ingeniería y la salud cuentan con una nueva oportunidad gracias al Depósito Bienvenida a 12 meses. El producto ofrece una rentabilidad del 2,00% TIN (TAE 2,015%) para nuevos clientes personas físicas y aportaciones desde 25.000 euros. El depósito ofrece flexibilidad, con posibilidad de realizar cancelaciones totales o parciales en cualquier momento, y abono trimestral de intereses, facilitando una transición ágil hacia una banca especializada.

CBNK refuerza su compromiso con la cercanía y especialización

Con su nueva sede en Sevilla, CBNK refuerza su compromiso con la cercanía y la especialización para colectivos profesionales esenciales y sus empresas. La oficina simplifica la gestión patrimonial de ingenieros y sanitarios, ofreciendo un servicio completo adaptado a sus necesidades. El equipo de gestión ofrece atención presencial de lunes a viernes de 8:15 a 15:00 horas, con apertura extendida martes y jueves por la tarde entre septiembre y junio.