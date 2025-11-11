La revolución verde: Este 11/11 Pur Plant se convierte en la primera tienda online de España en vender plantas a 1€

Un hogar más vivo, sin gastar de más

Todo aquel que tiene un poco de tierra en su casa, un espacio para hacer crecer flores, árboles y crear un entorno natural dónde descansar y disfrutar del paso de los días, sabe que la jardinería doméstica no es un capricho, no tiene nada que ver con modas y tendencias.

Cuidar de un rincón ajardinado es una forma de entender que aquello que realmente tiene valor debe tratarse con calma, paciencia y cercanía. Muchas personas han descubierto en las plantas un refugio cotidiano, un espacio Zen para encontrarse con uno mismo y relacionarse con otros aspectos y tipos de vida.

Pero, aun así, en relación a la adquisición de las plantas que se quiere tener, suele ser bastante complicado acceder a ejemplares bonitos y bien cuidados sin que el precio se dispare. Afortunadamente, si se busca se encuentra y, este año, coincidiendo con el 11/11, la popular tienda Pur Plant ha decidido dar un paso poco común en el sector con las ofertas de plantas en Singles Day a tan solo 1 Euro. Atención a esto, porque no se trata de semillas que no se venden, ni restos de stock, sino de plantas reales, listas para acompañar cualquier rincón de la casa, aportando belleza, salud y confort.

Ahora bien, es importante saber que la oferta se presenta con la limitación de una variedad de planta a 1€ por cliente, de este modo será posible llegar al mayor número de amantes de las plantas posible. La promoción se aplica directamente sobre el producto y no incluye los gastos de envío, que serán gratuitos en la web a partir de 49€.

La marca impulsa esta extraordinaria iniciativa defendiendo que “la naturaleza también es parte del hogar y debe estar al alcance de cualquiera”. La campaña no busca atraer compras impulsivas, sino abrir una puerta para que la naturaleza pueda entrar fácilmente en cualquier hogar, ya sea sobre la mesa de la cocina, junto a la ventana del salón o en cada habitación. Es un gesto sencillo con un efecto sorprendente, cambiando la atmósfera de un espacio de forma radical. La idea de esta casa es invitar al público a probar, a tener ese primer contacto con lo verde sin sentir que es un lujo.

La propuesta llega en un momento en el que muchas personas buscan reconectar con lo simple. Tras años donde la velocidad parecía marcarlo todo, la presencia de una planta en casa ayuda a bajar un poco el ritmo. Se riega, se observa, se aprende, se ama. Quien adopta una, añade decoración, un pequeño hábito y una nueva compañera que hará los días más bellos y relajados.

Una iniciativa con intención

La empresa insiste en que la campaña del 11/11 pretende ser la confirmación de una manera de entender el mundo, una iniciativa donde se quiere demostrar que las plantas son bienestar y que, por tanto, deben ser accesibles. Para hacerlo posible, se apoyan en viveros locales, reduciendo intermediarios y manteniendo una cadena de producción más sostenible. Se descartan los excesos de embalaje y el transporte innecesario. Se apuesta por lo cercano, lo cuidado y lo responsable.

Además, Pur Plant acompañará la compra con recomendaciones sencillas para quienes comienzan. No todo el mundo sabe cómo regar correctamente o cuánta luz necesita cada especie, y esa incertidumbre puede desalentar. Por eso la empresa ha preparado guías breves, consejos y una atención cercana, una información necesaria y que muy pocas empresas de la competencia ofrecen. La intención es que la planta pueda crecer y quedarse.

"Queríamos hacer algo que nadie se había atrevido a hacer, un auténtico Black pero con mucho Green", explica Quentin Brouhon, el Fundador de Pur Plant. "No es solo una oferta; es una declaración de intenciones. Creemos que todo el mundo merece tener un 'pedacito de verde' en casa, y esta campaña es nuestra forma de hacerlo realidad y agradecer a nuestra increíble comunidad."