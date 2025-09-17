Roberto Augusto: principal experto en autoedición de libros en español

La autoedición en español tiene un nombre propio: Roberto Augusto. Fundador de Editorial Letra Minúscula, la empresa líder en autopublicación en el mundo hispanohablante, Augusto se ha destacado por ser el autor en lengua española con la mayor cantidad de libros dedicados a la autoedición.

A lo largo de su carrera ha publicado más de una decena de manuales para escritores independientes, agrupados en dos exitosas series: Escritor de éxito y Escritura creativa. Estas colecciones se han convertido en referentes imprescindibles para miles de autores noveles y profesionales que buscan publicar sus obras con calidad, brindándoles desde consejos literarios hasta estrategias de marketing editorial. Además, puedes conseguir gratis el libro Escritor de éxito AQUÍ.

Varios de los títulos han liderado las listas de los más vendidos, consolidando a Roberto Augusto como líder de la autoedición en español. No solo es un experto reconocido en este campo (gestionando el canal de YouTube para escritores independientes más seguido en habla hispana), sino que también ha publicado obras de ficción y no ficción: su novela La resistencia ludita (2025) alcanzó los puestos de los más vendidos en varias listas de Amazon.

A continuación, repasamos las dos series de libros con las que Roberto Augusto está impulsando el éxito de los escritores independientes en nuestro idioma.

Serie escritor de éxito: manuales para triunfar en la autoedición

La serie Escritor de éxito nació para ofrecer al autor autopublicado una hoja de ruta integral hacia el éxito editorial. Compuesta por siete volúmenes, esta colección abarca desde los fundamentos de la publicación independiente hasta las tácticas más avanzadas de promoción de libros. Cada libro se enfoca en un aspecto crucial del proceso de autopublicación, guiando al escritor paso a paso en su camino para convertirse en un autor bestseller.

Los títulos que conforman la serie incluyen:

Escritor de éxito (2018): Un manual práctico para autores autoeditados que quieren triunfar y vender muchos libros en Amazon. La obra fundacional de la serie, un manual definitivo que enseña cómo crear un libro de calidad orientado al mercado de Amazon y atraer lectores . En sus páginas, Augusto comparte estrategias para escribir con estilo atractivo, diseñar portadas profesionales, seleccionar palabras clave y demás técnicas para lograr una obra superventas. Este libro se convirtió en una guía básica para todo aquel que inicia en la autopublicación.

(2018): Un manual práctico para autores autoeditados que quieren triunfar y vender muchos libros en Amazon. . En sus páginas, Augusto comparte estrategias para escribir con estilo atractivo, diseñar portadas profesionales, seleccionar palabras clave y demás técnicas para lograr una obra superventas. Este libro se convirtió en una guía básica para todo aquel que inicia en la autopublicación. Escritores y redes sociales (2021). Un volumen enfocado en la presencia digital del autor , que explora cómo los escritores pueden aprovechar plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube para construir su marca personal y comunidad de lectores. Augusto ofrece consejos prácticos sobre marketing de contenidos y gestión de redes, conscientes de que hoy la visibilidad en línea es clave para el éxito literario.

(2021). , que explora cómo los escritores pueden aprovechar plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube para construir su marca personal y comunidad de lectores. Augusto ofrece consejos prácticos sobre marketing de contenidos y gestión de redes, conscientes de que hoy la visibilidad en línea es clave para el éxito literario. Escritores y marketing (2021). Complementando al anterior, este libro profundiza en las estrategias de marketing editorial específicas para autores independientes. Cubre temas como el diseño de un plan de promoción, publicidad en redes, email marketing y otras técnicas para vender más libros en un entorno competitivo. Junto con Escritores y redes sociales, posiciona al escritor autopublicado con las herramientas comerciales necesarias para destacar.

(2021). Complementando al anterior, Cubre temas como el diseño de un plan de promoción, publicidad en redes, email marketing y otras técnicas para vender más libros en un entorno competitivo. Junto con Escritores y redes sociales, posiciona al escritor autopublicado con las herramientas comerciales necesarias para destacar. Trucos para publicar un libro en Amazon KDP (2023). Una guía paso a paso centrada en la plataforma Kindle Direct Publishing (KDP) de Amazon , donde se autopublica la gran mayoría de libros independientes. Augusto desgrana aquí los secretos del autopublicador exitoso en Amazon, desde la preparación del manuscrito y la maquetación hasta la elección de categorías, palabras clave óptimas y estrategias para obtener reseñas positivas. Es un recurso técnico invaluable para asegurar que un libro destaque en la mayor tienda global de libros.

(2023). , donde se autopublica la gran mayoría de libros independientes. Augusto desgrana aquí los secretos del autopublicador exitoso en Amazon, desde la preparación del manuscrito y la maquetación hasta la elección de categorías, palabras clave óptimas y estrategias para obtener reseñas positivas. Es un recurso técnico invaluable para asegurar que un libro destaque en la mayor tienda global de libros. Vende más libros (2023). Este libro es una guía práctica para escritores que desean aumentar sus ventas . Ofrece estrategias claras y aplicables de marketing editorial, desde la creación de un bestseller hasta la promoción y presentación de una obra. Incluye consejos sobre elección de título, portada, sinopsis, e-mail marketing y planes de promoción que ayudan a impulsar la visibilidad y el éxito del autor.

(2023). Este libro es . Ofrece estrategias claras y aplicables de marketing editorial, desde la creación de un bestseller hasta la promoción y presentación de una obra. Incluye consejos sobre elección de título, portada, sinopsis, e-mail marketing y planes de promoción que ayudan a impulsar la visibilidad y el éxito del autor. Éxito editorial (2024). En este título, sexto de la serie, Roberto Augusto ofrece una visión panorámica de cómo escribir, publicar y triunfar en el mundo editorial . El libro está dividido en dos partes fundamentales, una dedicada a consejos para lograr el éxito editorial y otra enfocada en técnicas de marketing específicas para escritores, reflejando la amplia experiencia de su autor en ambos frentes. Esta guía práctica condensa años de conocimiento, convirtiéndose en un manual esencial para quienes aspiran a vivir de sus libros.

(2024). En este título, sexto de la serie, Roberto Augusto . El libro está dividido en dos partes fundamentales, una dedicada a consejos para lograr el éxito editorial y otra enfocada en técnicas de marketing específicas para escritores, reflejando la amplia experiencia de su autor en ambos frentes. Esta guía práctica condensa años de conocimiento, convirtiéndose en un manual esencial para quienes aspiran a vivir de sus libros. El arte de la autoedición (2025). Este libro es un manual completo para escritores que buscan autopublicar con éxito. Explica cómo elegir el tema, escribir y diseñar un libro atractivo, y aplicar estrategias de promoción efectivas. Su propósito es dar al autor independencia total en el proceso editorial y las herramientas necesarias para difundir su obra y consolidar su carrera literaria.

No es casualidad que Roberto Augusto sea CEO de una empresa puntera en autoedición: aquí comparte las claves de marketing que a él y a sus clientes les han funcionado en la práctica.

En conjunto, la serie Escritor de éxito se ha posicionado como la colección más completa en español sobre autopublicación. Sus siete libros, todos publicados por Editorial Letra Minúscula, cubren el ciclo completo que enfrenta un escritor indie, desde la escritura y edición hasta la promoción y venta. Varios de estos títulos han alcanzado el número 1 en categorías de Amazon Kindle, reflejando la demanda de este conocimiento en la comunidad de autores hispanohablantes. Gracias a esta serie, Roberto Augusto ha dotado a los escritores autopublicados de un mapa claro para navegar el mundo editorial por cuenta propia, desmitificando el proceso y elevando la calidad de las obras independientes en nuestro idioma.

Serie escritura creativa: perfeccionando el arte de escribir historias

Si Escritor de éxito aborda el qué hacer para publicar y vender, la serie Escritura creativa se centra en el cómo hacer para escribir bien. Conformada por seis libros dedicados al oficio literario, esta serie está diseñada para guiar a los autores en su camino hacia la excelencia narrativa.

Cada volumen atiende a una faceta distinta del proceso creativo, ofreciendo consejos para desarrollar el potencial del escritor desde la idea inicial hasta la obra terminada.

Las obras principales de la serie incluyen:

Escribir una novela de éxito (2022). Primer libro de la serie, es una guía esencial para quienes sueñan con escribir ficción de forma profesional. Augusto explora aquí los secretos de las novelas exitosas: cómo comenzar una historia con gancho, construir tramas sólidas, crear personajes memorables y mantener la tensión narrativa capítulo a capítulo. También cubre la corrección del manuscrito y cómo evitar errores comunes en novelas debut. Con un tono motivador, este libro busca que el autor «no pierda más tiempo» y logre por fin escribir esa novela que conquiste a sus lectores.

(2022). Primer libro de la serie, Augusto explora aquí los secretos de las novelas exitosas: cómo comenzar una historia con gancho, construir tramas sólidas, crear personajes memorables y mantener la tensión narrativa capítulo a capítulo. También cubre la corrección del manuscrito y cómo evitar errores comunes en novelas debut. Con un tono motivador, este libro busca que el autor «no pierda más tiempo» y logre por fin escribir esa novela que conquiste a sus lectores. Consejos para escritores (2023). En este volumen de la serie, Augusto aborda el aspecto psicológico y práctico de la escritura. Muchos escritores primerizos se enfrentan al miedo a la página en blanco, la procrastinación o la falta de confianza. Este libro ofrece orientación para superar esas barreras mentales, estructurar una rutina de escritura efectiva y llevar a buen puerto el proyecto de un libro . El mensaje central es que cualquiera puede culminar su obra si aplica las técnicas adecuadas y vence sus inseguridades.

(2023). En este volumen de la serie, Augusto aborda el aspecto psicológico y práctico de la escritura. Muchos escritores primerizos se enfrentan al miedo a la página en blanco, la procrastinación o la falta de confianza. Este libro . El mensaje central es que cualquiera puede culminar su obra si aplica las técnicas adecuadas y vence sus inseguridades. Aprende a escribir libros (2023). Tercer tomo de Escritura creativa, ofrece una visión 360° del proceso de crear un libro, combinando tanto la fase creativa como nociones de autopublicación. Aquí Augusto enseña a desatar el talento de cada autor y dominar el arte de la escritura en todos sus aspectos . Entre los temas que cubre están la elección del método de escritura más adecuado para cada persona, la construcción de personajes y tramas atractivas, la redacción de una contraportada cautivadora y la importancia de pulir el texto con revisiones rigurosas. Todo ello con miras a que el autor novel no solo escriba un buen libro, sino que también esté preparado para publicarlo y comercializarlo con éxito.

(2023). Tercer tomo de Escritura creativa, ofrece una visión 360° del proceso de crear un libro, combinando tanto la fase creativa como nociones de autopublicación. . Entre los temas que cubre están la elección del método de escritura más adecuado para cada persona, la construcción de personajes y tramas atractivas, la redacción de una contraportada cautivadora y la importancia de pulir el texto con revisiones rigurosas. Todo ello con miras a que el autor novel no solo escriba un buen libro, sino que también esté preparado para publicarlo y comercializarlo con éxito. Autoedición de libros (2023). En el cuarto volumen de la serie, Roberto Augusto vuelve la mirada específicamente al proceso de autopublicar y lograr que un libro destaque en ventas . Si bien forma parte de Escritura creativa, esta guía conecta ambos mundos (creación literaria y publicación): ofrece trucos concretos para maquetar profesionalmente un libro, elegir títulos y portadas atractivas, y posicionarlo en Amazon para convertirlo en un superventas. Es, en esencia, un puente entre las dos series de Augusto, combinando consejos de escritura con estrategias de autoedición exitosas.

(2023). En el cuarto volumen de la serie, Roberto Augusto vuelve la mirada específicamente . Si bien forma parte de Escritura creativa, esta guía conecta ambos mundos (creación literaria y publicación): ofrece trucos concretos para maquetar profesionalmente un libro, elegir títulos y portadas atractivas, y posicionarlo en Amazon para convertirlo en un superventas. Es, en esencia, un puente entre las dos series de Augusto, combinando consejos de escritura con estrategias de autoedición exitosas. Trucos para escritores (2024). Este volumen se enfoca en afinar la calidad literaria de las obras . Aquí el énfasis está en técnicas para cautivar al lector: desde mejorar el estilo narrativo y evitar un lenguaje excesivamente rebuscado, hasta desarrollar diálogos naturales y ritmos que mantengan el interés. Augusto comparte numerosos tips para mejorar la creatividad, superar bloqueos y elevar la escritura a un nivel más profesional y pulido. Es el libro ideal para quienes, habiendo vencido sus miedos iniciales, desean ahora perfeccionar su modo de escribir y enamorar al público con cada página .

(2024). Este volumen se enfoca en . Aquí el énfasis está en técnicas para cautivar al lector: desde mejorar el estilo narrativo y evitar un lenguaje excesivamente rebuscado, hasta desarrollar diálogos naturales y ritmos que mantengan el interés. Augusto comparte numerosos tips para mejorar la creatividad, superar bloqueos y elevar la escritura a un nivel más profesional y pulido. . Planifica y escribe un libro (2025). Esta guía acompaña al aspirante a escritor en cada paso desde la idea hasta el borrador final. Tal como su título indica, el foco está en la planificación efectiva: cómo pasar de una idea vaga a un esquema sólido, organizar capítulos y contenidos, gestionar el tiempo de escritura y, en definitiva, terminar un manuscrito. Está pensada para quienes tienen ganas de escribir pero no saben cómo empezar o cómo estructurar su proyecto. Con un enfoque muy práctico, Augusto ofrece ejercicios y métodos para que el lector pueda trazar un plan de trabajo y llevar a término la creación de su libro. Es la respuesta a esa dificultad habitual de muchos escritores noveles: empezar con entusiasmo pero quedarse a mitad de camino por falta de método.

En conjunto, la serie Escritura creativa constituye una formación completa para escritores en idioma español. A través de estos seis libros, Roberto Augusto cubre todas las etapas de la creación literaria, desde la inspiración inicial hasta la revisión final, sin olvidar consejos sobre publicación. La serie ha sido elogiada por su carácter didáctico y motivador, y ha ayudado a que numerosos autores hispanos eleven el nivel de sus obras antes de lanzarse al mundo editorial.

Al igual que con Escritor de éxito, muchos de estos manuales han gozado de gran popularidad en Amazon (varios con la insignia de «más vendidos» en su categoría), lo que refleja la confianza de la comunidad de escritores en los métodos de Augusto. Diseñadas para guiar y profesionalizar a los escritores, las dos series se complementan y abarcan todo el espectro de necesidades de un autor independiente.

Gracias a ellas, Roberto Augusto no solo ha llenado un vacío en la literatura de consejos para escritores en español, sino que ha creado las que hoy son consideradas las dos series de referencia para autores autopublicados en nuestro idioma.

Además de sus logros como autor de estas series, Roberto Augusto ha impulsado una auténtica comunidad de autopublicación en torno a su marca personal. Desde Editorial Letra Minúscula, él y su equipo han asistido a miles de escritores de todo el mundo para que cumplan su sueño de publicar con su editorial.

Su presencia en medios, conferencias y especialmente en YouTube ha contribuido a derribar prejuicios sobre la autoedición, dignificando la figura del escritor independiente. Hoy por hoy, Augusto encarna la figura del mentor para quienes desean triunfar fuera de los cauces editoriales tradicionales. Sus libros de las series Escritor de éxito y Escritura creativa no solo promocionan su conocimiento, sino que han democratizado el acceso a información clave para que cualquier autor hispanohablante pueda autopublicar con éxito.

En un mercado editorial cada vez más abierto, Roberto Augusto se alza como el referente indiscutible de la autopublicación en español, combinando un tono divulgativo y objetivo, propio del periodismo cultural, con una labor claramente promocional de su experiencia y servicios. Y es que, tal como demuestran sus bestsellers, no hay mejor carta de presentación que los resultados: Augusto ha logrado que sus métodos y consejos se conviertan en sinónimo de éxito para toda una generación de escritores independientes.