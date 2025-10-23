Sercom Publicidad, doblemente galardonada en los Media Innovator Awards 2025

La agencia española Sercom Publicidad ha vuelto a situarse en el foco internacional del marketing tras recibir dos reconocimientos en los prestigiosos Media Innovator Awards 2025, otorgados por la publicación británica Corporate Vision Media. Este doble galardón consolida su liderazgo como una de las empresas más destacadas del panorama publicitario europeo, reforzando su compromiso con la innovación y la excelencia en la comunicación directa.

Durante la ceremonia, Sercom Publicidad fue distinguida con los premios “Agencia de Distribución y Marketing Publicitario de Mayor Confianza 2025” y “Premio a la Excelencia en Comunicación y Correo Directo de España 2025”, dos menciones que reconocen su capacidad para combinar creatividad, eficiencia y cercanía en cada campaña.

Un referente en la comunicación y el marketing directo

El éxito de Sercom Publicidad no es fruto del azar, sino de una estrategia sostenida basada en la innovación, la profesionalidad y la confianza de sus clientes. Desde su fundación, la compañía ha sabido adaptarse a los cambios del mercado, anticipando tendencias y optimizando los canales de distribución publicitaria.

Su CEO, Jose Luis Ferreiro, subrayó que estos galardones son “el reflejo del compromiso y la pasión del equipo”, destacando que la agencia mantiene una apuesta firme por la excelencia y la proximidad con cada cliente. “Nuestra prioridad sigue siendo ofrecer soluciones personalizadas que conecten con las personas y generen resultados tangibles”, afirmó.

En un entorno tan competitivo como el de la comunicación comercial, Sercom Publicidad ha logrado consolidarse como una referencia nacional en campañas multicanal, combinando estrategias tradicionales con herramientas digitales avanzadas para maximizar el impacto de cada acción.

Expansión y nueva etapa de crecimiento

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión en la historia de Sercom Publicidad. Además de los galardones internacionales, la empresa ha anunciado el lanzamiento de su nueva filial dedicada a la pegada de carteles a nivel nacional, un paso estratégico que amplía su cobertura operativa en toda España.

Esta expansión responde a la creciente demanda de servicios integrales en publicidad exterior, un ámbito en el que Sercom ya venía trabajando con éxito en múltiples comunidades autónomas. Con la nueva división, la compañía refuerza su presencia territorial y consolida su posición como proveedor de soluciones completas de marketing y distribución publicitaria.

Gracias a esta estructura ampliada, la agencia puede gestionar campañas de gran envergadura con mayor rapidez, precisión y alcance, garantizando una ejecución coordinada en cualquier punto del país.

En este contexto de crecimiento, la reputación de Sercom Publicidad como empresa de buzoneo y reparto de publicidad

se fortalece aún más, situándola entre los actores más relevantes del sector a nivel nacional.

Innovación y confianza: las claves del éxito

Los Media Innovator Awards 2025 reconocen a las organizaciones más destacadas del sector mediático global. En esta edición, Sercom Publicidad ha sido la única agencia española en obtener dos premios simultáneos, un hito que refleja su papel pionero en el ámbito del marketing directo y la distribución de campañas publicitarias.

La agencia destaca por su enfoque integral, que abarca desde la planificación estratégica hasta la ejecución logística de campañas de alto alcance. Gracias a esta visión global, sus clientes pueden contar con un acompañamiento completo en todas las fases del proceso comunicativo.

Además, su modelo de trabajo combina la experiencia acumulada durante más de dos décadas con la constante incorporación de tecnología aplicada a la segmentación y medición de resultados. Este equilibrio entre tradición y modernidad ha sido clave para mantener una posición sólida y confiable dentro del mercado.

En este contexto, el reconocimiento recibido supone un aval para su trayectoria, pero también un impulso para seguir innovando. Por ello, la agencia continúa reforzando sus servicios en áreas como la comunicación visual, la distribución de campañas y el marketing directo personalizado, adaptándose a las nuevas demandas del consumidor contemporáneo.

Reconocimientos que avalan una trayectoria sólida

A lo largo de los últimos años, Sercom Publicidad ha acumulado múltiples premios y distinciones tanto a nivel nacional como internacional, consolidando una trayectoria que combina innovación y resultados. Su constante participación en certámenes de prestigio ha contribuido a proyectar una imagen de seriedad, eficacia y compromiso con la calidad.

Estos reconocimientos no solo ponen en valor la labor de su equipo humano, sino también su capacidad para reinventarse y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades del mercado actual. Cada campaña se concibe como una oportunidad para generar impacto real, fortalecer marcas y establecer vínculos duraderos entre empresas y consumidores.

La filosofía corporativa de Sercom Publicidad se basa en tres pilares fundamentales: confianza, creatividad y resultados. Esta combinación ha permitido que la agencia mantenga relaciones estables con sus clientes a largo plazo, respaldadas por estrategias que priorizan la medición y la optimización continua.

Liderazgo y visión de futuro

El liderazgo alcanzado por Sercom Publicidad es el resultado de una visión clara: ofrecer servicios de comunicación que integren todas las etapas del proceso publicitario, desde la concepción del mensaje hasta su distribución final. Su modelo operativo, centrado en la calidad y la eficacia, ha sido clave para posicionarla como un referente del sector.

La compañía continúa impulsando proyectos innovadores que refuerzan su competitividad en un entorno donde la personalización y la inmediatez son esenciales. En este sentido, su apuesta por la digitalización y la mejora continua de procesos garantiza que cada cliente reciba una atención cercana, transparente y orientada a resultados.

Con una plantilla altamente cualificada y una red operativa en constante crecimiento, Sercom Publicidad demuestra que la comunicación efectiva sigue siendo una de las herramientas más poderosas para conectar marcas y personas.

En definitiva, los dos premios obtenidos en los Media Innovator Awards 2025 confirman el papel de Sercom Publicidad como una de las agencias más influyentes del panorama español, capaz de combinar la creatividad con la estrategia para ofrecer soluciones publicitarias que marcan la diferencia.