Tapa y botellín por 4,90 € en el centro de Sevilla: así es la ‘Ruta del Ibérico’ de Cervezas Victoria

Tras el éxito de la edición anterior, Cervezas Victoria presenta esta acción gastronómica titulada “Ruta del Ibérico”, que tendrá del 23 de octubre al 2 de noviembre en Sevilla. Más de una veintena de bares y restaurantes del casco histórico participarán en esta ruta gastronómica que destacará la creatividad de los mejores cocineros y cocineras con el producto ibérico como eje principal. Cada establecimiento ofrecerá una tapa creativa protagonizada por productos ibéricos con botella de 0,25 cl. de Cerveza Victoria por 4,90€.

Cartel de la 'Ruta del Ibérico'

El cartel diseñado para el evento muestra algunos elementos arquitectónicos destacados de la ciudad como la Plaza de España o el típico azulejo sevillano como marco, realzando también la flor de azahar y el naranjo. El producto protagonista de esta edición, el ibérico, es un elemento versátil, variado y está presente en todas las cocinas de nuestra restauración ya sea en distintos formatos de carne, jamón o quesos.

Los establecimientos que participan son: Bottega Italia, Casa Sito Romero, Los Tulipanes, Café Bar Rioja, Puerta del Perdón, Casa Joaquina, Hotel Giralda Center, Señora Pan, Bar Toro, La Cayetana Bistró Andalú, Jaime Alpresa, Ibéricos Vera, Inesperado, Deleite, La Suculenta, Pureza del Sur, La Jamonería, Pikislabis, Recaredo 35, Hotel Ocean Drive, Hotel Sevilla Center y Manolo León-Plaza del Duque.

La Ruta del Ibérico tendrá lugar del 23 de octubre al 2 de noviembre

Así, durante los diez días que dura la ‘Ruta del Ibérico’, los asistentes podrán probar una selección de tapas creativas tan deliciosas como la carrillera ibérica de Deleite o el solomillo con jamón de bellota de La Cayetana Bistró Andalú hasta propuestas más sofisticadas como la teja de maíz con lagartito de Señora Pan o la deconstrucción de serranito del Hotel Sevilla Center.

Los 22 participantes entran en concurso para un premio en metálico de 1.000€ y un trofeo al premio del público, que podrá votar en el blog gastronómico Gastronosfera.com. El premio a la mejor tapa será designado por un jurado experto compuesto por Juan Antonio Solís (Diario de Sevilla), Ariana García (Destino Suroeste), Isabel González Suero (Andalucía Económica) y Paco Caballero (Sevilla Selecta Magazine).

Toda la información de la ruta está disponible en https://www.gastronosfera.com/agenda/ruta-de-tapas-de-sevilla