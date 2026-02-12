La Universidad Pablo de Olavide renueva su oferta de microcredenciales para los próximos meses

La Universidad Pablo de Olavide, pionera en la puesta en marcha de microcredenciales universitarias, presenta su nueva oferta formativa para los primeros meses de 2026. Más de 30 nuevos cursos sobre temáticas muy diversas y especialmente diseñados para responder a las necesidades del mercado laboral serán impartidos a partir de las próximas semanas.

Las microcredenciales universitarias son experiencias de aprendizaje breves, focalizadas en la adquisición de conocimientos y competencias específicas con un formato flexible, adaptado a las necesidades del estudiantado y con una estructura modular pudiendo realizarse de forma independiente o dentro de un itinerario formativo más amplio. Con una carga lectiva de menos de 15 ECTS, las microcredenciales de la Universidad Pablo de Olavide se insertan en ocho líneas estratégicas: Competencias Digitales, Salud y nutrición, Economía e industria, Práctica jurídica, Administración y gestión empresarial, Industrias culturales, Ordenación del territorio y urbanismo, y Educación.

Los títulos ofertados, distribuidos en las distintas líneas académicas ofrecen formación específica en ámbitos como el marketing para la internacionalización de pequeñas empresas, la IA en la investigación científica, elaboración de rutas turísticas, conservación de la biodiversidad marina, aplicaciones de IA para la productividad personal, o ecografía básica para matronas.

Para la impartición de estas formaciones, en las que se matricularon 1222 personas durante 2025, la universidad cuenta con la colaboración de diferentes empresas y entidades, públicas y privadas, que aportan su visión del mercado laboral y profesorado muy especializado, lo que permite adecuar cada uno de estos títulos a las demandas actuales en materia de empleo en los diferentes ámbitos profesionales. Para ello, durante 2025 se firmaron 24 nuevos convenios de colaboración elevando a más de 70 las entidades que participan en el proyecto de Microcredenciales de la Universidad Pablo de Olavide desde su puesta en marcha.

Programa de microcredenciales para estudiantes de la UPO

Microcredenciales para estudiantes UPO

Además de las microcredenciales que la Universidad Pablo de Olavide viene ofertando para el sector productivo desde el año 2022, como novedad se ha incorporado a su oferta un programa de microcredenciales con precio reducido para estudiantes de grado y postgrado de la UPO. El objetivo es proporcionar una formación especializada que complemente a los estudios oficiales y que permita asimismo adquirir competencias transversales para favorecer su empleabilidad, interactuar en el ámbito digital o manejar herramientas para la educación y el bienestar emocional, entre otros.

Este programa de microcredenciales dirigidas al estudiantado cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Fundación Kutxabank. La colaboración de ambas entidades permite reducir el precio de matrícula y garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de cursar esta formación de alta especialización. Además, algunos de los títulos ofertados cuentan con el respaldo económico de centros y cátedras de la propia universidad, lo que permite al alumnado acceder a la formación sin coste alguno.

La oferta formativa para estudiantes UPO, que se irá incrementando cada mes con nuevas formaciones, permite al alumnado el reconocimiento de 3 créditos ECTS en su formación de grado.

Las microcredenciales UPO están gestionadas por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, a través del Área de Microcredenciales, y diseñadas bajo las directrices del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones.