Una velada para celebrar el amor desde lo más alto

Hay noches que invitan a detener el tiempo, mirarse sin prisas y dejarse llevar por el placer de compartir. Con motivo de San Valentín, el Eurostars Torre Sevilla propone una experiencia pensada para disfrutar del amor con la ciudad a los pies, combinando alta gastronomía, altura y una atmósfera especialmente cuidada.

Detalle de las habitaciones.

Sabores que marcan el ritmo de la noche

La velada gastronómica comienza con una copa de bienvenida y un entrante ligero, donde una ensalada templada de espinacas, tomate kumato y sardina ahumada abre el apetito con equilibrio y frescura. El menú continúa con un plato de pescado inspirado en la tradición andaluza, seguido de una elaboración de carne al carbón que aporta intensidad y carácter. Como cierre, un postre aromático y refrescante, con notas de cítricos, frutas y miel, pone el broche final a la cena.

Grandes vistas a la capital hispalense.

Dos maneras de vivir San Valentín

Quienes deseen disfrutar únicamente de la experiencia gastronómica pueden reservar la cena especial de San Valentín por 85 € por persona, sujeta a disponibilidad. Las reservas se realizan a través de la web del hotel (www.eurostarstorresevilla.com) o del restaurante (www.restauranteelduendesevilla.com).

Restaurante El Duende.

Para quienes buscan prolongar la celebración, el hotel ofrece una promoción especial que combina alojamiento y detalles pensados para sorprender, por 105 € por persona más alojamiento. La experiencia incluye la cena con menú especial, decoración romántica en la habitación con dos rosas sobre la cama, pétalos en el suelo y la bañera, y globos; una botella de cava y un mojito para disfrutar en la terraza o en el lobby bar.

Una propuesta cuidada al detalle para celebrar el amor desde lo más alto de Sevilla, ya sea en una cena inolvidable o en una escapada diseñada para saborearse sin prisas.