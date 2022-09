Bienal de Flamenco de Sevilla 2022 | Programación completa

La XXII Bienal de Flamenco de Sevilla lugar del 8 de septiembre al 1 de octubre.

Desde su primer estreno en 1980, cada año par Sevilla abre sus puertas para mostrar el flamenco más actual. Durante los 24 días de esta bienal, se podrán disfrutar de sesenta y ocho espectáculos, con la entrega del Giraldillo Internacional de Flamenco que como novedad contará con una dotación de 10.000€ en metálico, contando en el jurado con representantes de el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte; La Junta de Andalucía a través de la Conserjería de Cultura, y la Diputación de Sevilla.

Este año se conmemora el Centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922 en Granada, con Laura García Lorca, sobrina de Federico García Lorca como pregonera de esta edición, quien comentó que "me falta todo el conocimiento, pero espero que el amor y la gratitud a este arte, al que me he seguido acercando desde mi infancia, dé sentido al honor que se me concede confiando en mí el pregón de la Bienal de Sevilla".

De los 68 espectáculos que se van a poder disfrutar, 28 de ellos son estreno mundial en primicia de artistas como Olga Pericet, Eva Yerbabuena, La Tremendita, Marina Heredia, Accademia de Piacere y Dani de Morón, Marina Moreno, Rafaela Carrasco, Pastora Galván o Marco Vargas y Chloé Brulé.

También contará con la presencia de grandes artistas de la talla de David Coria, Ana Morales, Israel Galván, Patricia Guerrero y Rocío Molina. Entre otros nombres encontramos a David Lags, María Terremoto, Alfono Losa, Rafael Riqueni, Joselito Acedo, Pastora Galván, Arcángel, Israel Fernández, Dani de Morón, Antonio Reyes, Mercedes de Córdoba, Vicente Amigo, María Marín, Yinka, Rocío Mollina, Mayte Martín, Rafael Estévez, Niño de Elche, Dolores Agujetas, Paula Comitre, La Macanita, Charo Martín, Juana la del Pipa, María Moreno, José Manuel León, Rafaela Carrasco y Manuela Carrasco, que recibirá el reconocimiento como Hija Predilecta de Sevilla, entre otros.

Programación completa de la Bienal de Sevilla 2022

La de 2022 pretende ser una Bienal de Flamenco repleta de grandes novedades que se entremezclan con artistas de siempre y que no pueden faltar edición tras edición.

Sevilla se presenta al mundo como una ciudad abierta en clave flamenca que volverá a acaparar la atención de todos para mostrar un arte vivo y en permanente evolución a través de la seña identitaria de Andalucía, el flamenco.

Jueves, 8 de septiembre

Acto de entrega Giraldillo Internacional de Flamenco Ciudad de Sevilla

Viernes, 9 de septiembre

Pregón de la XXII Bienal de Flamenco a cargo de Laura García Lorca.

Sábado, 10 de septiembre

De la mano de... Dani Morón, programa de apadrinamiento, a las 13:00 en la Factoría Cultural.

Eva Yerbabuena & Juan Kruz de Garaio Esnaola: Desde mis ojos , a las 20:00 en el Teatro de la Maestranza.

, a las 20:00 en el Teatro de la Maestranza. Yeli Yeli: Álvaro Romero & Pedro Dalinha, a las 23:00 en el Teatro Alameda.

Domingo, 11 de septiembre

Juana la del Pipa: Gratia Plena, a las 12:00 en la iglesia San Luis de los Franceses

a las 12:00 en la iglesia San Luis de los Franceses Florencia Oz - Isidora O'Ryan: Antípodas, a las a 13:00 en el Teatro Central.

David Lagos: Cantes del Silencio , a las a 20:00 — Teatro Lope de Vega.

, a las a 20:00 — Teatro Lope de Vega. Olga Pericet: La Leona, a las 22:00 — Teatro Central.

Lunes, 12 de septiembre

Vicente Amigo en concierto, a las a 20:00 — Teatro de la Maestranza.

Martes, 13 de septiembre

María Terremoto & Pedro R. Miño: Rúbrica , a las a 20:00 — Teatro Lope de Vega

, a las a 20:00 — Teatro Lope de Vega Gerardo Núñez - Concierto inaugural. Concierto de apertura ciclo Guitarra Desnuda a las 21:00 — Espacio Turina

Miércoles, 14 de septiembre

Patricia Guerrero: Deliranza , a las a 20:00 — Teatro de la Maestranza.

, a las a 20:00 — Teatro de la Maestranza. Guitarra desnuda: Álvaro Martinete, a las a 21:00 — Espacio Turina.

a las a 21:00 — Espacio Turina. David Coria: De lo humano (1er. Work in progress) a las 22:00 — Teatro Central.

(1er. Work in progress) a las 22:00 — Teatro Central. Territorios: ¡Triana Viva!, a las 23:00 en el Hotel Triana.

Jueves, 15 de septiembre

Alfonso Losa, Flamenco , a las 20:00 — Teatro Lope de Vega

, a las 20:00 — Teatro Lope de Vega Guitarra desnuda: Canito , a las a 21:00 — Espacio Turina

, a las a 21:00 — Espacio Turina Territorios: Territorio Joven, a las 23:00 — Hotel Triana

Viernes, 16 de septiembre

Ana Morales - Peculiar, a las 20:00 — Teatro de la Maestranza

- Peculiar, a las 20:00 — Teatro de la Maestranza Guitarra desnuda: Jesús Guerrero , a las 21:00 — Espacio Turina

, a las 21:00 — Espacio Turina Territorios: Huelva , a las 23:00 — Hotel Triana

, a las 23:00 — Hotel Triana Los Voluble: Jaleo is a crime, a las 23:00 — Teatro Alameda

Sábado, 17 de septiembre

De la mano de... Patricia Guerrero , a las 13:00 — Factoría Cultural

, a las 13:00 — Factoría Cultural Israel Fernández: Universo Flamenco, a las 20:00 — Teatro Lope de Vega

Guitarra desnuda: José Antonio Rodríguez , a las 21:00 — Espacio Turina

, a las 21:00 — Espacio Turina Israel Galván: Seises , a las 22:00 — Teatro Central

, a las 22:00 — Teatro Central Territorios: La cantera de las Tres Mil, a las 23:00 — Hotel Triana

Domingo, 18 de septiembre

Juan José Amador & Juaninacka & Alejandro Rojas Marcos , a las 23:00 — Teatro Alameda

, a las 23:00 — Teatro Alameda Ciclo "Gratia Plena": Dolores Agujetas, a las 12:00 — Iglesia San Luis de los Franceses

a las 12:00 — Iglesia San Luis de los Franceses Yinka Esi Graves: The disappearing act, a las 13:00 — Teatro Central

La Tremendita: Origen, a las 22h en el Teatro Central

Lunes, 19 de septiembre

Paula Comitre: Alegorías (los límites y sus mapas), a las 22:00 — Teatro Central

Martes, 20 de septiembre

José Valencia: Nebrissensis, a las 22:00 — Real Alcázar

Dani de Morón & Antonio Reyes , a las a 20:00 — Teatro Lope de Vega

, a las a 20:00 — Teatro Lope de Vega Guitarra desnuda: Joselito Acedo, a las 21:00 — Espacio Turina

Miércoles, 21 de septiembre

Guitarra desnuda: Salvador Guitiérrez , a las 21:00 — Espacio Turina

, a las 21:00 — Espacio Turina La Piñona: Insaciable, a las 22:00 — Teatro Central

Jueves, 22 de septiembre

Mercedes de Córdoba: Sí quiero , a las 20:00 — Teatro Lope de Vega

, a las 20:00 — Teatro Lope de Vega Guitarra desnuda: Alfredo Lagos , a las 21:00 — Espacio Turina

, a las 21:00 — Espacio Turina Sergio de Lope: Ellas, a las 22:00 — Real Alcázar

Viernes, 23 de septiembre

Niño de Elche: Memorial, a las 20:00 — Teatro Lope de Vega

a las 20:00 — Teatro Lope de Vega Guitarra desnuda: Paco Jarana, a las 21:00 — Espacio Turina

Estévez/Paños y Compañía: La Confluencia , a las 22:00 — Teatro Central

, a las 22:00 — Teatro Central Dani Llamas: A fuego, a las 23:00 — Teatro Alameda

Sábado, 24 de septiembre

De la mano de... Antonio Reyes , a las 13:00 — Factoría Cultural

, a las 13:00 — Factoría Cultural Marina Heredia: Status Quo , a las 20:00 — Teatro de la Maestranza

, a las 20:00 — Teatro de la Maestranza Guitarra desnuda: Yerai Cortés , a las 21:00 — Espacio Turina

, a las 21:00 — Espacio Turina Accademia del Piacere & Fahmi Alqhai & Dani de Morón: Entre dos mundos , a las 22:00 — Real Alcázar

, a las 22:00 — Real Alcázar Segundo Falcón: La bella época. Simulacro flamenco, a las 23:00 — Teatro Alameda

Domingo, 25 de septiembre

Ciclo "Gratia Plena": La Macanita a las 12:00 — Iglesia San Luis de los Franceses

a las 12:00 — Iglesia San Luis de los Franceses Charo Martín: De vísceras y otros cantes, a las 13:00 — Teatro Central

a las 13:00 — Teatro Central María Moreno: Soleá, a las 22:00 — Teatro Central

Lunes, 26 de septiembre

Rafaela Carrasco: Arquitectura del sueño, a las 20:00 — Teatro de la Maestranza

Martes, 27 de septiembre

Pastora Galván & María Marín, a las 20:00 — Teatro Lope de Vega

Guitarra desnuda: José Manuel León , a las 21:00 — Espacio Turina

, a las 21:00 — Espacio Turina Marcos Vargas & Chloé Brulé, Origen, a las 22:00 — Teatro Central

Miércoles, 28 de septiembre

Manuela Carrasco: Manuela , a las 20:00 — Teatro de la Maestranza

, a las 20:00 — Teatro de la Maestranza Guitarra desnuda: Bolita, a las 21:00 — Espacio Turina

Jueves, 29 de septiembre

Mayte Martín: Flamenco íntimo, a las 20:00 — Teatro Lope de Vega

Rycardo Moreno , a las 21:00 — Espacio Turina

, a las 21:00 — Espacio Turina Andrés Marín & Jon Maya, a las 22:00 — Teatro Central

Viernes, 30 de septiembre

Rocío Molina: Carnación , a las 20:00 — Teatro de la Maestranza

, a las 20:00 — Teatro de la Maestranza Guitarra desnuda: Antonio Rey , a las 21:00 — Espacio Turina

, a las 21:00 — Espacio Turina Raúl Cantizano & Marco Serrato con Tomás de Perrate: Tiento madera, a las 23:00 — Teatro Alameda

Sábado, 1 de octubre

Luz Arcas/La Phármaco: Mariana, a las 19:00 — Teatro Central

Rafael Riqueni: Herencia , a las 20:30 — Teatro Lope de Vega

, a las 20:30 — Teatro Lope de Vega Concierto de clausura, a las 22:00 — Tinglados del Puerto de Sevilla

Venta de entradas

Las entradas para la 22 Bienal de Flamenco de Sevilla están disponibles desde el 1 de septiembre. Las localidades se pueden adquirir a través de la web de la Bienal y en los distintos espacios escénicos que acogen los espectáculos programados.

Para adquirir entradas vía online las webs habilitadas son:

Precio de las entradas para la Bienal según recintos

Teatro de la Maestranza Butaca de Patio: 45€ 1ª de Balcón: 42€ 2ª de Balncón: 40€ 1ª de Terraza: 38€ 2ª de Terraza: 36€ 1ª de Paraíso: 34€ 2ª de Paríso: 32€ 3ª de Paraíso: 30€



Teatro Lope de Vega Butaca de Patio: 30€ Platea: 30€ Palco Central: 30€ Palco Lateral: 26€ Butaca de Anfiteatro: 22€ Palco de Anfiteatro: 22€ Butaca de Paraíso Central: 16€ Butaca de Paraíso Lateral: 10€



Espacio Turina General: 20€ Paraíso: 10€



Sala B: Teatro Central Precio único: 20€



Real Álcazar Precio único: 30€



Hotel Triana Precio único: 30€



Puerto de Sevilla Precio único: 30€