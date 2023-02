Palabras de recuerdo a Carlos Saura en la alfombra roja de los Goya

La Academia de Cine homenajeará a Carlos Saura durante la gala Goya que se celebrará esta noche en Sevilla, una ceremonia en la que iba a recibir el Goya de Honor. Clara Lago y Antonio de la Torre, los presentadores de la 37 edición de los Goya, han tenido unas palabras de recuerdo para el director: "Le daremos el lugar que se merece", ha manifestado De la Torre a su paso por la alfombra roja, previa a la ceremonia.

De este modo, la figura de Saura, que falleció ayer viernes, un día antes de recibir este reconocimiento, ha sido recordada con cariño por ambos actores. "Sabemos que estaba mal y que tenía una edad y cuando alguien tiene una edad y te dicen que está malito, sabes que en cualquier momento algo puede pasar... Le daremos en la gala el lugar que se merece", ha afirmado De la Torre, quien ha recordado que era "muy buena persona, muy tranquilo, con las ideas claras".

"Yo personalmente no lo conocía pero queda su legado. Me da pena que no haya podido vivir el homenaje que ya de por sí se le iba a hacer", ha asegurado la actriz. "Es uno de los grandísimos referentes que, si pudiera opinar, no querría que todo girara sobre él", ha añadido Lago.

Por otro lado, De la Torre ha reconocido que "la muerte de Saura ha trastocado todos los planes que se iban haciendo". "Estamos viviendo la experiencia de que una gala es algo dinámico", ha afirmado. De la Torre ha vuelto a señalar que "la gala tenía su homenaje, en alusión a Carlo Saura, pero es algo vivo. En 24 horas no se puede remontar la gala entera, pero sí recolocarla para darle el lugar que merece", ha apostillado.

"Este señor es un payaso; me lo he pasado bien y estoy muy agradecida", ha bromeado por su parte Lago.

Isaki Lacuesta, nominado a Mejor Guion Adaptado por Un año, una noche, junto con Isa Campo y Fran Araujo, ha asegurado que igual que hay cantaores cortos y largos, "Saura es el cantaor mas largo del cine español". "Destaco de su obra la diversidad y libertad total. Lo admiro mucho e intento seguir su ejemplo", ha asegurado. Por su parte, Isa Campo ha recalcado que justamente la generación más joven, que hoy están nominados "le reivindican muchísimo".

El cineasta Félix Viscarret, vestido de riguroso negro y nominado a Mejor Guión Adaptado por No mires a los ojos, y que en 2017 estrenó el documental Saura(s), sobre el fallecido realizador, ha asegurado que esta noche van a ser muchos los que van a llevar a Saura en el corazón. "Le admiraba como cineasta. Nos reíamos y disfrutábamos con su ingenio y talento y veías un Saura cálido y divertido, lleno de vida hasta el último minuto", ha asegurado.

Elena López Riera, nominada a Mejor Dirección Novel por El agua, ha asegurado es un "día muy triste" tras el fallecimiento de Saura "Estamos un poco huérfanas", ha dicho al tiempo que ha reivindicado que es hora de que haya más mujeres "no se cuelen en las nominaciones", sino de estar ahí "porque toca". "Y quedarnos", ha recalcado.

Anna Castillo, nominada a Mejor Actriz por Girasoles silvestres, ha asegurado que esta noche "ha pasado algo mágico". "No sé qué va a pasar pero que haya coincidido hoy es muy importante dedicárselo, homenajearlo y tenerlo muy presente", ha destacado.