Ralph explora la red

Salir del recreativo. Ralph, el chico malo de los videojuegos, sale de los recreativos y se adentra en las redes en Ralph rompe Internet, la nueva animación de Disney dirigida por Rich Moore y Phil Johnston, que pretende personificar internet y descubrir qué ocurre cuando hacemos clic en una web. Secuela de ¡Rompe Ralph!, en esta ocasión, será su inseparable amiga Vanellope quien vea amenazado su futuro en Sugar Race, el juego de carreras en el que vive, cuando un niño en la vida real rompa el volante de la máquina. Sin un mundo en el que vivir y sentirse útil, Vanellope y Ralph visitarán internet para adquirir un volante de recambio y descubrirán nuevas experiencias.

'Remake' de un clásico. Suspiria, del oscarizado director italiano Luca Guadagnino (Call me by your name), es una nueva versión del clásico de Dario Argento de 1977 que cuenta cómo una compañía de danza de renombre mundial se ve envuelta en extraños sucesos que atañen a su directora artística, a una joven y ambiciosa bailarina, y a un psicoterapeuta afligido. La obra de Guadagnino, protagonizada Dakota Johnson, Tilda Swinton, Doris Hick y Malgorzata Bela, dio mucho que hablar en la prensa tras su paso por el festival de Venecia, debido al fuerte carácter gore y politizado de la adaptación.

Producción ambiciosa. Robin Hood llega a la gran pantalla en la ambiciosa producción de Leonardo DiCaprio y el estudio Lionsgate, que cuenta con Otto Bathurst (Peaky Blinders, Black Mirror) como director. Robin of Loxley (Taron Egerton), un cruzado curtido en mil batallas, y su comandante morisco (Jamie Foxx) se enfrentan contra la corona de Inglaterra tras descubrir la larga sombra de corrupción que esconde; para ello, crean una banda de bandidos y lideran una rebelión en la que se enfrentarán al malvado Sheriff de Nottingham (Ben Mendelsohn).

Pasado oscuro. Julia Roberts y Lucas Edges protagonizan El regreso de Ben, un trágico drama sobre la adicción que cuenta la historia de un problemático adolescente, Ben Burns, que regresa a casa por Navidad tras desaparecer misteriosamente. Inspirado en hechos reales, y escrito y firmado por Peter Hedges, el largometraje se adentra en las agónicas 24 horas que sufren el joven y su madre tras conocer los vestigios del oscuro pasado que obligó al adolescente a escapar de su ciudad.

Agonía en el submarino. Kursk narra el trágico suceso que vivió el submarino nuclear ruso 2000 K-141 cuando, en agosto del año 2000, sufrió un terrible accidente durante unas maniobras que desencadenó dos gigantescas explosiones. Basado en hechos reales, el director danés Thomas Vinterberg retrata la lucha de los marineros por sobrevivir, mientras sus familias se enfrentan a los obstáculos gubernamentales que les impiden rescatarlos.

El gran robo. Michael Caine, Ray Winstone, Jim Broadbent, Tom Courtenay, Paul Whitehouse, Michael Gambon y Charlie Cox lideran el elenco de Rey de ladrones, una película basada en el mayor robo en la historia de Reino Unido. Dirigida por James Marsh, relata las peripecias de Brian Reader (Caine), ladrón en su juventud que, a los 77 años busca encabezar un atraco sin precedentes en la conocida compañía de depósitos londinense Hatton Garden Safe Deposit. Para ello, reunirá a una banda de delincuentes inadaptados, todos entre los 60 y 70 años, que usarán sus habilidades de ladrones de vieja escuela.