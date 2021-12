La asistencia a los cines de Andalucía se duplica respecto al año pasado

La asistencia a los cines de Andalucía ha ido creciendo de forma continuada a lo largo del año a pesar de los "diversos avatares" de este 2021, como cierres y aforos, sobre todo en el último semestre y, "de forma excepcional, en esta segunda quincena de diciembre", que arrojan un balance final de más de seis millones de espectadores.

Aun así, la cifra representa un 62% menos que la contabilizada en 2019 y un 50% más respecto al pasado año, marcado por completo por la pandemia del Covid, según datos aportados por la asociación de empresas de distribución audiovisual en Andalucía (Aedava).

Por provincias, Sevilla fue la que registró una mayor recaudación (8,44 millones de euros) y un mayor volumen de espectadores (1,51 millones), seguida de Málaga (8,29 millones de euros y 1,39 millones de personas) y Cádiz (6,73 millones de euros, 1,21 millones de espectadores). En el otro extremo se sitúan Huelva, con 1,45 millones de euros de recaudación y algo más de 424.000 espectadores, y Jaén, con 1,24 millones de euros y 235.808 asistentes.

Las provincias que mejor se recuperan de la situación de crisis son Huelva y Córdoba, que duplican sus resultados de espectadores.

Las películas más vistas en este año en las pantallas de Andalucía son Spider-Man: No Way Home; Fast & Furious 9; Venom 2: Habrá matanza; A todo tren. Destino Asturias y Dune. Entre las españolas, resaltan Santiago Segura con su A todo tren; El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, y Way Down, de Jaume Balagueró.

De la que cuentan con producción andaluza destacan Operación Camarón, con producción de Álvaro Alonso; Pan de limón con semilla de amapola, del director y guionista Benito Zambrano, y La hija, del también director y guionista Manuel Martín Cuenca.

Las empresas de exhibición, con sede social en Andalucía, mantienen un liderazgo en cuota de mercado (51%) y con precios menores (promedio 5,4 euros) frente a las empresa no europeas que mantienen una cuota de mercado menor (31%) y unos precios en promedio por encima de los 6 euros, añade el comunicado. AÑO DE TRANSICIÓN

Las salas de cine "solo han comenzado su recuperación" y "será compleja y difícil, lo que sigue poniendo en situación complicada a las empresas del sector y la ocupación", que superan los 3.000 empleos estables.

"En estos momentos es necesarios que los compromisos adoptados por las instituciones de apoyo al sector se hagan presentes a la máxima velocidad para asegurar el mantenimiento de un sector clave en la cadena de valor de la cinematografía andaluza", destaca Aedava.

La entidad recuerda que "está pendiente" por parte de la Junta cumplir los acuerdos adoptados en noviembre del año 2019 de apoyo a las empresas de exhibición y la puesta en marcha de las ayudas que provenientes del Ministerio de Cultura y los fondos europeos Next Generation, "que tiene que desarrollar y convocar la Consejería de Cultura".

Asimismo, está prevista la puesta en marcha del Plan Estratégico del Cine, y el desarrollo reglamentario y la constitución del Consejo Andaluz para el Cine. Además, están pendiente de asumir las transferencias económicas y de personal, entre otras, que actualmente ejecuta el Ministerio de Cultura. "Esto pueden significa una llegada de fondos para realizar las actividades de fomento, apoyo empresarial y las administrativas propias de calificación, registros o estadísticas".