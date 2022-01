Cate Blanchett, la reina de Hollywood (o la actriz que solicitaban los más grandes)

Habrá que ver si, como aseguraba este viernes Variety, Pedro Almodóvar dirige finalmente su primera película en inglés, Manual para mujeres de la limpieza, con Cate Blanchett de productora y protagonista. Hace unos meses, los medios informaban de que el manchego, al que el avance de la pandemia había trastocado los planes, firmaba el guión de la adaptación del libro de Lucia Berlin pero que se apeaba de la silla de dirección. Falta aún la confirmación de El Deseo, la productora de Almodóvar, para saber si el español se ha animado finalmente a realizar el proyecto, pero en todo caso Blanchett sigue implicada en esta producción.

Películas en las que embarcarse, desde luego, no le faltan a esta actriz australiana, solicitada por los mejores directores. Blanchett es uno de los rostros populares que aparece –como una superficial y ególatra presentadora de televisión– en No mires arriba, de Adam McKay, una sátira sobre el deterioro del planeta y la estupidez de la clase política que puede verse en Netflix y que estas Navidades se convirtió en un fenómeno del que todo el mundo hablaba. Y el próximo día 21 llegará a los cines El callejón de las almas perdidas del mexicano Guillermo Del Toro, segunda adaptación cinematográfica de la novela Nightmare Alley de William Lindsay Gresham, después de la versión de 1947.

Se trata de un filme de suspense que también cuenta con Bradley Cooper, Toni Collette o William Dafoe en el reparto. La ganadora de dos Oscar se pone en la piel de la psiquiatra Lilith Ritter que se alía con el corrupto Stan Carlise (Cooper) para estafar a millonarios.

Blanchett también tiene por estrenar Tar, un biopic dirigido por Todd Field sobre Lydia Tar, la primera mujer directora de una gran orquesta en Alemania y Borderlands, basada en el videojuego de ciencia ficción del mismo nombre que dirigirá Eli Roth, además de ser una de las voces del Pinocho animado de Del Toro que ha retrasado su estreno hasta finales de 2022.

Con otro mexicano, Alfonso Cuarón, tiene previsto rodar una serie de suspense para Apple, Disclaimer, basada en la novela homónima de Renée Knight sobre una periodista de investigación que descubre una novela con una trama muy oscura en la que ella misma es uno de los personajes. Y con el italiano Luca Guadagnino el proyecto en cartera es una nueva versión de la serie Retorno a Brideshead que producirá la BBC y distribuirá HBO. Su papel será el de Lady Marchmain, interpretado por Claire Bloom en la famosa serie de 1981 protagonizada por Jeremy Irons y por Emma Thompson en la menos celebrada película de 2008. Además, la protagonista de Carol es uno de los nombres con los que Coppola cuenta para su ansiada Megalópolis, un ambicioso proyecto de ciencia ficción que lleva años tratando de sacar adelante.

La trayectoria de Cate Blanchett es una continua colección de apuestas arriesgadas y aciertos desde que llamó la atención del mundo con su papel de reina Isabel I Inglaterra en Elizabeth (1998) por el que obtuvo un Bafta, un Globo de Oro y su primera nominación al Oscar. Es una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios más importantes del cine: dos Óscar, tres Globos de Oro, tres BAFTA y tres Premios del Sindicato de Actores. A ellos unirá el César honorífico de la Academia de Cine francesa que recibirá el próximo 25 de enero.

Ha sido reina elfa a las órdenes de Peter Jackson, Katharine Hepburn en El aviador (2004) de Scorsese, su primer Oscar, y hasta Bob Dylan en el I’m not there de Todd Haynes, con quien también rodó Carol. Puede presumir de haber trabajado con muchos de los directores más importantes: Woody Allen (Blue Jasmine, su segundo Oscar), Alejandro González Iñárritu (Babel), David Fincher (El curioso caso de Benjamin Button), Jim Jarmusch (Coffee and cigarrettes), Wes Anderson (Life Aquatic) y Richard Linklater (Dónde estás Bernadette). Habrá que esperar para ver si Almodóvar se suma finalmente a esta lista.