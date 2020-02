Ficha *** 'Monos'. Aventuras, Colombia, 2019, 102 min. Dirección: Alejandro Landes. Guion: A. Landes y Alexis do Santos. Fotografía: Jasper Wolf. Música: Mica Levi. Intérpretes: Julianne Nicholson, Moisés Arias, Jorge Román, Sofia Buenaventura, Laura Castrillón, Sneider Castro, Julián Giraldo, Karen Quintero, Deiby Rueda, Paul Cubides.

Penúltima sensación festivalera salida de Colombia aunque con numerosos padrinos internacionales, Monos se mueve entre ecos de El señor de las moscas y La selva esmeralda para dibujar el retrato físico, punk y embarrado de un comando adolescente de la guerrilla sometido a la disciplina, la espera y el caos autodestructivo entre una montaña de arquitecturas ruinosas y resonancias arcanas y la densidad de la selva amazónica.

Alejandro Landes (Porfirio) le otorga pleno protagonismo a los espacios, los cuerpos, los elementos y las atmósferas en detrimento de lo narrativo, reducido a las rutinas episódicas de la supervivencia, el absurdo paramilitar y el secuestro de una mujer norteamericana como piezas que sostienen el combate contra esa condición animal que va conquistando a Rambo, Patagrande, Pitufo, Lobo, Leidi, Sueca, Bum Bum o Perro, así se hacen llamar estos monos, en sus juegos adultos marcados por la violencia, el miedo, el alcohol, la tensión o la ambigüedad sexual y el contacto con la tierra.

Monos funciona mejor en su barroca apuesta visual y sonora, puntuada por la contaminante y sintética música de Mica Levi (Under the skin), que en su sendero narrativo, tendente a la circularidad cuando no a la repetición o el estancamiento, un sendero de abstracción que se quiere metáfora sobre la pérdida de la inocencia o el sinsentido, el germen y la espiral de la violencia en Latinoamérica sin alcanzar la densidad suficiente más allá de su bello espectáculo de la destrucción.