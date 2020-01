Los aviones de Top Gun volverán a surcar el cielo con Tom Cruise a los mandos, pero en 2020 la acción la pondrán principalmente las mujeres: Wonder Woman, que regresará con una ficción ambientada en los 80, la Viuda Negra, al fin con película propia, y Mulán, que dejará de ser un dibujo animado y volverá con las facciones de la actriz Yifei Liu. Además, Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie contribuirán con su talento a debatir sobre el #metoo gracias a El escándalo, la cinta que denuncia el acoso sexual que sufrieron las trabajadoras de Fox News. La inesperada resurrección de Renée Zellweger será otro de los momentos que depare el 2020, un año en el que directores como Christopher Nolan, Sam Mendes, Pablo Larraín o Robert Eggers presentarán sus nuevas propuestas. Aquí va un repaso a algunos estrenos del primer semestre.

Top Gun: Maverick. Más de tres décadas después de Top Gun: Ídolos del aire (1986), uno de los primeros títulos que hizo de Tom Cruise una estrella, se estrena esta segunda parte que dirige Joseph Kosinski (que ya trabajó con Cruise en Oblivion) y que por las imágenes que ha desvelado promete la espectacularidad de su predecesora. Ahora, Pete Maverick Mitchell es instructor de la academia de vuelo y entre sus alumnos tiene al hijo de Goose, aquel compañero que murió en un accidente, un joven al que da vida Miles Teller. Val Kilmer, que ya estaba en la cinta original, Jennifer Connelly, Ed Harris y Jon Hamm completan un espectacular reparto que no obstante suscita una pregunta: ¿dónde está Kelly McGillis? Estreno: julio.

Un lugar tranquilo 2. El actor y director John Krasinski sorprendió hace un par de años con una modesta película de terror contada con inteligencia y sutileza. La historia de una familia que se enfrentaba a una invasión alienígena y debía mantenerse en silencio tras descubrir que era el sonido el que atraía a aquellos seres conquistó a la crítica y el público. Los responsables de aquel éxito no tardaron en ponerse con la continuación: esta vez los Abbott, con la espléndida Emily Blunt a la cabeza, dejan la casa en la que transcurría la primera entrega y salen al exterior. Estreno: marzo.

Mulán. Disney sigue viviendo de las rentas: tras reinterpretar La Bella y la Bestia, Aladdin, Dumbo o El Rey León, ahora le toca el turno a Mulán, rescatada oportunamente en una época de reivindicación feminista. Yifei Liu encarna a una doncella valiente que en la China de la dinastía Han se hace pasar por un hombre y lucha en el ejército imperial. La neozelandesa Niki Caro (Whale Rider) dirige esta versión. Más allá de la explotación de su legado, por fortuna, Disney también estrenará proyectos originales: la animada Raya and the Last Dragon y la cinta de aventuras Jungle Cruise. Estreno: marzo.

La mujer en la ventana. A la novela de A. J. Finn que adapta la han definido como un cruce entre La ventana indiscreta y La chica del tren, y las comparaciones no parecen arbitrarias: la historia se centra en Anna (Amy Adams), una psiquiatra que sufre agorafobia y vive recluida en su casa, donde espía a sus vecinos y cree ser testigo de un crimen. Al atractivo de la siempre solvente Adams hay que sumarle otros intérpretes notables: Gary Oldman, Jennifer Jason Leigh y Julianne Moore. Dirige Joe Wright (Expiación, Ana Karenina). Estreno: mayo.

Viuda negra. Historia de un matrimonio nos recordó que Scarlett Johansson no es sólo una heroína de acción, un registro en el que se había especializado no sólo con la Marvel, también con proyectos como Lucy o Ghost in the Shell. Ahora, la actriz se enfunda de nuevo el traje de Viuda Negra. Después de participar en un buen puñado de películas de Los Vengadores, y a los diez años de la primera aparición del personaje (en Iron Man 2), se cuenta al fin la historia de Natasha Romanoff. Florence Pugh, en alza tras Midsommar y Mujercitas, interpreta a Yelena Belova, rival de Romanoff con la que tendrá que aliarse. Estreno: abril.

Un amigo extraordinario. Tom Hanks, que este año recibirá en los Globos de Oro el premio honorífico Cecil B. DeMille, ha logrado unas excelentes críticas por su papel de Fred Rogers, una estrella televisiva que durante décadas explicó su visión de las cosas a los niños de EE UU en el programa Mister Rogers’ Neighborhood (El Vecindario de Mister Rogers). La película cuenta cómo un periodista cínico y desencantado (Matthew Rhys) empieza a replantearse su vida gracias a un artículo que tiene que escribir sobre Rogers y al contacto con una persona que aún defiende la bondad como un modo de estar en el mundo. Estreno: enero.

1917. La aproximación de Sam Mendes a la Primera Guerra Mundial se esperaba como uno de los títulos del año, y no ha decepcionado. La crítica ha señalado el impresionante logro técnico de una película (con fotografía de Roger Deakins) que se plantea como un gran plano secuencia y en la que resuenan ecos de Senderos de gloria. Dos soldados (George MacKay y Dean-Charles Chapman) que deben entregar un mensaje sirven como guías a los espectadores del horror y la violencia de la guerra. 1917 aspira a los Globos de Oro de mejor película, director y música (Thomas Newman). Estreno: enero.

El faro. Desbocada e indomable, perversa y deslumbrante son algunos adjetivos que han dedicado a la nueva creación de Robert Eggers, autor de la perturbadora La bruja. El director se traslada a una isla de Nueva Inglaterra para contar la enrarecida y violenta convivencia de un farero y su ayudante, aislados mientras esperan que llegue un relevo, cercados por la furia del mar pero ambos capaces de desplegar, también, una naturaleza temible. Willem Dafoe, uno de los mejores actores de su generación, y Robert Pattinson, que ha derribado ya con una carrera intachable los prejuicios con que se contemplaba su trabajo, se entregan en apasionante duelo. Estreno: enero.

Ema. Gael García Bernal y Mariana Di Girolamo interpretan a un coreógrafo y una bailarina cuya relación se deteriora al embarcarse en un frustrado proceso de adopción de un niño. Larraín (El club, Neruda) regresa a Chile tras la experiencia en Hollywood de Jackie para hablar de la juventud actual y de una mujer que se libera a través del reguetón. Según contó Larraín en el Festival de Venecia, fue el compositor Nicolás Jaar el que le llevó a apostar por una música con la que no conectaba en absoluto, cuando le mostró que las diez canciones más escuchadas en Chile pertenecían a ese género. Estreno: enero.

Jojo Rabbit. ¿Una comedia sobre un niño inscrito en las Juventudes Hitlerianas? ¿Una "especie de Moonrise Kingdom con esvásticas", como la definió Variety? Taika Waititi ya asombró con su audaz y lúdica Thor; Ragnarok, y en su nuevo largometraje vuelve a alejarse de lo predecible. No esperen, en todo caso, un relato provocador y desconcertante: pese a abordar el nazismo desde el humor, el filme, según dicen, resulta más convencional y accesible de lo que podría parecer por su premisa, y hablan de la cinta como la nueva La vida es bella. Ganó el Premio del Público en el Festival de Toronto, un galardón que otros años ha acabado coincidiendo con el Oscar a la mejor película. Estreno: enero.

Judy. Renée Zellweger ha resurgido de sus cenizas con este trabajo, por el que es candidata al Globo de Oro, ha sido premiada por varias asociaciones de críticos y es una de las favoritas al Oscar. La antigua Bridget Jones encarna a Judy Garland en este biopic que se sitúa en el final de la vida de la actriz y cantante, en 1968, cuando la estrella de El mago de Oz y Cita en San Luis llega a Londres para ofrecer una serie de conciertos en la que ha agotado todas las entradas. Zellweger, que tras éxitos como Jerry Maguire, Chicago o Cold Mountain pasó a ser un juguete roto, ha encontrado en el dramático declive de Garland la oportunidad para volver a la primera línea. Estreno: enero.

Especiales. Olivier Nakache y Éric Toledano, responsables del fenómeno de Intocable, lograron el Premio del Público en el pasado Festival de San Sebastián con este filme protagonizado por Vincent Cassel y Reda Kateb. En esta ocasión los directores se basan en hechos reales y plantean una comedia sobre una asociación que trabaja con casos de autismo severo. Los cineastas franceses aseguran que querían reivindicar a "gente altruista" en una sociedad donde cada uno "se mira el ombligo". Una propuesta para los amantes del cine con mensaje. Estreno: febrero.

Sin tiempo para morir. Daniel Craig recurre por quinta vez a su licencia para matar e interpreta de nuevo a James Bond en la aventura número 25 del agente secreto que inventó Ian Fleming. Dirigida por Cary Fukunaga, la nueva entrega arranca con un Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Pero la paz dura poco: su antiguo amigo de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) le pide a Bond ayuda para rescatar a un científico secuestrado. Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris y Ben Wishaw continúan con sus apariciones en el universo Bond, al que se incorporan el oscarizado Rami Malek como villano y Ana de Armas, que colabora de nuevo con Craig tras el triunfo de Puñales por la espalda. Estreno: abril.

Para toda la muerte. José Vicente, un hombre que lleva opositando durante ocho años, parece haber conseguido una plaza que le salvará de la precariedad, pero un error administrativo dinamita el sueño por el que tanto ha trabajado. Alterado por la noticia, el tipo dará con una solución desesperada: ¿Y si mata a la persona que ha ocupado su puesto? Alfonso Sánchez y Alberto López vuelven con el propósito de hacer reír en una comedia negra que "habla de lo que es este país" y que según sus creadores bebe de maestros como Berlanga, Azcona, Hitchcock o Blake Edwards. Estreno: enero.

El plan. Tras los excelentes resultados que dio la alianza entre Antonio de la Torre y Raúl Arévalo en Tarde para la ira, ambos vuelven a coincidir, esta vez los dos como actores, en El plan, una comedia cuyo reparto completa Chema del Barco y en la que el director Polo Menárguez adapta una celebrada obra de teatro de Ignasi Vidal. La unión entre Paco, Ramón y Andrade, tres amigos desempleados, empezará a debilitarse cuando se quedan encerrados en una casa, un percance que les impide ejecutar un plan que habían preparado. Estreno: febrero.

El escándalo. El magnífico reparto que reúne (Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie) y las buenas críticas recibidas han convertido este filme en uno de los proyectos más esperados de la temporada. El guión de Charles Randolph, ganador del Oscar por La gran apuesta, reconstruye las acusaciones de acoso sexual que rodearon a Roger Ailes, fundador de Fox News (el veterano John Lithgow en la ficción). La historia cuenta cómo tres mujeres se atreven a romper el silencio existente en torno al comportamiento de Ailes. "¿Preparada para la guerra?", pregunta una voz por teléfono al personaje de Kidman en el anuncio de la película. "Por supuesto", responde ella. Estreno: febrero.

El doble más quince. El bilbaíno Mikel Rueda (Estrellas que alcanzar, A escondidas) dirige a Maribel Verdú y al joven Germán Alcarazu en una historia de dos soledades encontradas: la de Ana, una mujer que se acerca a los cincuenta y parece haberlo hecho todo en la vida, aunque sospecha que no ha cumplido sus deseos, y Eric, un adolescente que no sabe qué hacer con todo el futuro que le aguarda. La película compitió en el Festival de Málaga. Estreno: febrero.

La red avispa. El francés Olivier Assayas recluta a un sensacional reparto (Penélope Cruz, Edgar Ramirez, Gael García Bernal, Ana de Armas y Leonardo Sbaraglia) para esta historia sobre unos espías cubanos que se infiltran en asociaciones anticastristas. Alguna crítica ha apuntado que no es precisamente el mejor trabajo del cineasta galo, una obra que no termina de decantarse entre el thriller y el melodrama, pero otras reseñas destacan la vitalidad y la energía que desprende el conjunto. Se proyectó en San Sebastián, en la gala en la que se otorgó a Penélope Cruz el Premio Donostia. Estreno: marzo.

Wonder Woman 1984. La directora Patty Jenkins y la actriz Gal Gadot demostraron con Wonder Woman que los espectadores querían ver aventuras protagonizadas por mujeres: aquella cinta recaudó más de 800 millones de dólares en todo el mundo y tuvo, además, una excelente acogida por parte de la crítica. La mujer maravilla, a la que sigue encarnando Gadot, regresa con Kristen Wiig y Pedro Pascal como fichajes destacados y ambientando su acción en los 80, motivo por el que un anuncio de la película rendía homenaje a El club de los cinco, de John Hughes. Estreno: junio.

Tenet. Amado y odiado, Christopher Nolan pertenece a ese linaje contado de directores que arrastran al público a las salas, y Tenet, su próximo proyecto, está destinado a ser otro éxito. Por lo que se sabe (y ha desvelado el anuncio) el británico propone un thriller de espías y viajes en el tiempo. Un agente (John David Washington, el hijo de Denzel Washington, ya asentado en el cine tras protagonizar Infiltrado en el KKKlan) recibe la misión de evitar una nueva amenaza "mucho más peligrosa que la tercera guerra mundial", según le advierten. Como clave le dan una palabra: Tenet. Robert Pattinson, el fiel a Nolan Michael Caine, Kenneth Branagh, Martin Donovan y Clémence Poésy se involucran en la trama. Estreno: julio.