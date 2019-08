El Festival de Venecia calienta motores

En los últimos años el Festival de Venecia se ha convertido en la parrilla de salida de la carrera hacia los Oscar. La 76 edición que arranca el próximo miércoles contará con dos superproducciones de Hollywood en competición oficial junto a nuevos trabajos de autores como Polanski, Assayas o Soderbergh.

Si en anteriores ediciones el histórico certamen acogió el debut de Birdman, La La Land o A star is born, este año Hollywood ha colocado Ad astra, una aventura espacial dirigida por James Gray y protagonizada por Brad Pitt y Tommy Lee Jones; e incluso un filme de superhéroes, aunque se trate del villano de Batman: Joker de Todd Phillips, con Joaquin Phoenix al frente.

En total son 21 títulos a competición oficial en una edición que coronará a Pedro Almodóvar y a Julie Andrews con el León de Oro honorífico. La apertura correrá a cargo del japonés Hirokazu Kore-eda, ganador de la última Palma de Oro de Cannes y que debuta en el cine europeo con La verdad, un drama madre-hija, de la mano de Catherine Deneuve y Juliette Binoche.

Una de las cintas más esperadas es El oficial y el espía, de Roman Polanski, entre otras cosas por las resonancias personales que puedan extraerse de la visión del cineasta sobre el caso Dreyfus, un capitán francés de origen judío alemán condenado injustamente por traición a la patria en 1895 y rehabilitado años después gracias a la reacción de intelectuales como Emile Zola en su célebre J'accuse.

Casi con seguridad Polanski, en busca y captura de EE. UU. por la violación de una menor en 1977, no pisará la alfombra roja, debido a los acuerdos de extradición con Italia -se espera su participación vía teleconferencia-, pero sí estarán sus actores: Jean Dujardin, Louis Garrell y su mujer Emmanuelle Seigner.

A diferencia de Cannes, Venecia no hace ascos a las plataformas y esto le garantiza una buena dosis de estrellas. Meryl Streep, Gary Oldman, Sharon Stone y Antonio Banderas protagonizan el filme de Steven Soderbergh sobre los papeles de Panamá, The Laundromat. Se trata de una producción de Netflix, al igual que Marriage Story, un personalísimo drama sobre el divorcio de Noah Baumbach (Frances Ha), que cuenta con Adam Driver y Scarlett Johansson.

Como tradicional bastión del cine europeo, la sección oficial reserva su cuota para nombres como Olivier Assayas, que se rodea de estrellas hispanas como Penélope Cruz, Gael García Bernal, Edgar Ramírez y Ana de Armas en Wasp Network, un filme sobre espías cubanos en Miami.

También el sueco Roy Andersson, ganador del León de Oro en 2014 con su brillante humor existencialista y altas apuestas estéticas, compite de nuevo con About Endlessness; y el francés Robert Guediguian regresa a su Marsella de siempre con Gloria Mundi.

Hispanoamérica tiene dos grandes representantes en la sección oficial: el chileno Pablo Larraín dirige a Gael García Bernal y Mariana di Girolamo en Ema, la historia de una pareja que lidia con una adopción que sale mal; y el colombiano Ciro Guerra debuta en el cine estadounidense con Waiting For The Barbarians, adaptación de la novela de J. M. Coetzee con Johnny Depp y Robert Pattinson en el reparto.

La dosis de rock and roll la pondrán el mismísimo Mick Jagger, uno de los protagonistas de la italiana The Burnt Orange Heresy, cinta de clausura ambientada en el mundo del arte; y Roger Waters, que presenta fuera de concurso un documental rodado durante su última gira europea que incluye célebres canciones de Pink Floyd.

También fuera de concurso se proyectarán Adults In The Room, del siempre político Costa-Gavras; la cinta biográfica sobre la actriz Jean Seberg que protagoniza Kristen Stewart para Amazon, Seberg, y The King, de David Michod, con guion coescrito junto a Joel Edgerton y Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) en la piel de Enrique V.

El festival acogerá además el preestreno de dos series: The New Pope, la segunda entrega de The Young Pope de Paolo Sorrentino, en la que John Malkovich se une al reparto que encabeza Jude Law, y ZeroZeroZero, basada en la novela de Roberto Saviano sobre el negocio de la cocaína en el sur de Italia.

Aunque no hay directores españoles en primera línea de competición, en la sección paralela Horizontes se proyectarán Madre de Rodrigo Sorogoyen, basada en la historia del corto que logró la nominación al Oscar, y Zumiriki, del navarro Oskar Alegría.