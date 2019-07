Así es la nueva 'Mulan' de Disney

Disney ha aprovechado el descanso de la final del Mundial de Fútbol Femenino para estrenar el primer avance del remake en acción real de Mulan, que dirige la neozelandesa Niki Caro.

Liu Yifei interpreta a la heroína protagonista, que se hace pasar por su padre -el famoso guerrero Fa Zhou- para empuñar las armas, defender a su pueblo y de paso escapar de un destino en el que sólo podía aspirar a ser una buena esposa.

Donnie Yen, como el Comandante Tung (mentor de Mulan), Jet Li en el papel del emperador de China y Gong Li como el villano de la función son algunos de los actores que intervienen en esta historia ambientada en la época de la dinastía Han que llegará a los cines en marzo de 2020.

Con respecto al filme original, de 1998, esta nueva Mulan promete algunos cambios. Por ejemplo, no habrá canciones, o al menos no cantadas por los personajes (se escucharán en versión instrumental en la banda sonora), y también se quedarán por el camino personajes tan carismáticos y populares como el dragón Mushu, algo que no ha sentado demasiado bien a los fans del original, que han mostrado su descontento en las redes sociales.