Un Batman letal

La ficha 'El Batman que ríe'. Scott Snyder, Jock. ECC. 232 páginas. 25 euros.

A lo largo de la pasada década, el guionista Scott Snyder (acompañado principalmente por el dibujante Greg Capullo) firmó una larga y excitante etapa de Batman, llena de intensidad y momentos tan inolvidables como las sagas El tribunal de los búhos, La muerte de la familia o Año cero. Su marcha puso al Hombre Murciélago en manos de Tom King, y hay quien no ha dejado de echar de menos a Snyder desde entonces. Para éstos, queda el consuelo de los varios regresos del guionista a la franquicia, como los dos que les recomiendo a continuación.

El primero es la miniserie El Batman que ríe (2019), vinculada a Noches oscuras: Metal y dibujada por Jock (viejo conocido de Snyder, pues fue el encargado de dibujar sus primeros compases con el personaje, la estupenda saga Espejo oscuro). La idea de partida recuerda en cierto modo al Spiderman Superior, y es que el risueño Batman del título no es sino una especie de híbrido de Batman y el Jóker, venido de la Dimensión Oscura (tal como se narra en el evento antes citado). Como tal, este personaje pasado de vueltas es un personaje carente de escrúpulos, no tiene restricciones morales a la hora de aplicar la fuerza letal y resulta un enemigo de lo más insidioso. Además de los siete cómics que componen la serie limitada original, el tomo de ECC incluye el especial The Batman Who Laughs: The Grim Knight, que cuenta con la colaboración del guionista James Tynion IV y dibujos de Eduardo Risso.

El segundo es Batman: El último caballero de la Tierra (2019-2020), reunión de Snyder con Capullo en una miniserie de tres tomitos previamente publicados por separado por ECC y reunidos ahora en un solo volumen. Aquí, el superhéroe se despierta en el Asilo Arkham después de recibir un disparo y descubre que nunca ha sido Batman y que ha estado viviendo una fantasía durante los últimos 20 años. Acompañado por la cabeza parlante del Jóker, el protagonista buscará respuestas en un futuro devastado. Es el broche final al trabajo de un dúo excelente que ha dejado su huella en el personaje.