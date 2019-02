Maravillas integrales

La ficha 'Blacksad integral'. Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido. Norma Editorial. 308 págs. 49 euros.

Están las librerías llenas de ediciones integrales, recopilatorios de todas las clases y tamaños, casi siempre enriquecidos con material extra. Y son tantos, y tan caros, que no sabe uno bien si realmente merece la pena el desembolso, máxime cuando muchas veces se tienen estos mismos cómics en ediciones más modestas. Yo, por mi parte, les voy a recomendar hoy tres que lo mismo enriquecerán la biblioteca del que los tenga ya en otros formatos como la del que no.

El primero es Blacksad Integral, y ya con eso está todo dicho. La obra maestra del madrileño Juan Díaz Canales y el granadino Juanjo Guarnido es un tebeo espectacular, una serie de género negro ambientada en un mundo de animales antropomórficos, bien escrita y mejor dibujada. Signo de su calidad son los numerosos premios que se ha granjeado este superventas, como, por ejemplo, los cuatro premios obtenidos en el Salón de Barcelona, dos en 2001 y dos en 2006, el del Festival de Angoulême en 2004, el puñado de Eisner conseguidos en 2011, 2013 y 2015, el Harvey en 2015, los cuatro de Expocómic en 2010 y 2014 y, cómo no, el Premio Nacional de Cómic en 2014. La edición integral de Norma recoge los cinco álbumes de la serie (Un lugar entre las sombras, Artic-Nation, Alma roja, El infierno, el silencio y Amarillo), junto con dos historietas de dos páginas y un jugoso apartado de bocetos. En pocas palabras, un libro que no puede faltar en ninguna biblioteca.

Otro que debería estar en todas partes es el sexto integral de Blueberry (bueno, este y, obviamente, los cinco anteriores), el wéstern definitivo de Jean-Michel Charlier y Jean Giraud (también conocido como Moebius). Cantar las alabanzas de Blueberry es tarea sencilla, pues se trata de una de las cimas del noveno arte, un tebeo excelso literaria y gráficamente, que proporciona horas y horas de placer. Esta reedición en formato integral es una auténtica gozada, no solo por la calidad de impresión, el respeto a los colores originales y el cuidado en la traducción y rotulación, sino por la cantidad de paratextos y materiales añadidos que enriquecen la lectura. Con esta sexta entrega, se completa casi la fenomenal aportación de Charlier (todavía quedará un último tomo con sus guiones, si no me equivoco), y lo que tenemos aquí es la almendra de las aventuras del mítico teniente, cuatro álbumes inmensos: Fuera de la ley, Angel face, Nariz rota y La larga marcha, serializados en la revista Pilote entre 1973 y 1980.

Por último, Norma ofrece también el sexto volumen integral de AIDP, un spin-off de Hellboy que acabó volando tan alto como el modelo original. Las aventuras de la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, con Abe Sapiens y Liz Sherman a la cabeza, mezclan el terror con el sabor de las viejas series de superhéroes, en una mezcla sabrosa y entretenidísima. Mike Mignola, John Arcudi y Guy Davis son las atracciones principales de un tomo que incluye los arcos Un nuevo mundo, Dios y monstruos y Rusia, e incluye aportaciones de Tyler Crook y Duncan Fegredo.