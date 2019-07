El autor español y Premio Nacional de Cómic Paco Roca recibió el sábado un galardón en la Comic-Con de San Diego por su trayectoria y, en un acto sobre su obra dentro de este gran evento de la cultura pop, defendió que la novela gráfica es una manera de escapar a "las normas" y convenciones del cómic.

"Es verdad que la Comic-Con y lo que yo hago... Digamos que no es exactamente mi lugar. Lo que yo hago es más de autor y esto es mucho más mainstream, de otro tipo de cosas. Pero por eso me hace muchísima ilusión estar aquí", confesó Roca tras el evento.

Responsable de obras mayores de la novela gráfica española como Arrugas o Los surcos del azar, Roca fue el ponente principal de un acto en la Comic-Con en el que estuvo acompañado por el autor de cómics Gilbert Hernández, el editor Gary Groth de Fantagraphics, y la académica española de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) Esther Claudio.

Justo al comienzo del evento, los organizadores de la Comic-Con entregaron el Premio Inkpot a Roca, un galardón que reconoce a destacadas personalidades por sus contribuciones en el mundo de los cómics, la ciencia-ficción, la fantasía, el cine, la televisión o la animación. Por eso lo han recibido anteriormente historietistas internacionales de reconocido prestigio, pero también personajes ajenos a la industria del cómic como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola o Arnold Schwarzenegger.

"Es un gran honor recibir este premio", dijo un sorprendido Roca, quien, tras descubrir que gracias a este reconocimiento podía entrar gratis en la Comic-Con, ironizó con que llevar a cuestas una estatuilla no es lo más práctico.

El artista explicó sus influencias y las ideas que trata de plasmar en sus obras. "A finales de los años 80 y principios de los 90, yo estaba bastante aburrido del tipo de cómic que se publicaba en España, que era un tipo de historias que casi siempre las movía la acción", argumentó.

"Y creo que eso fue un común denominador en toda la historia del cómic occidental. Mientras que en el manga en Japón siempre han existido, desde los años 70, autores que trataban los temas cotidianos, ni en el mercado francés ni en el estadounidense, al menos lo que yo conocía, aparecía algo de ese tipo", añadió.

Roca contó que encontrar otro tipo de cómic más contemplativo y reflexivo y sobre temas cotidianos o costumbristas le pareció "un camino a seguir".

"La primera vez que fui a Francia a ver a un editor y a llevarle unas páginas, me hizo un comentario que me sorprendió mucho. Me decía cómo tenía que ser una página, que según el estándar del mercado francés debía tener un plano medio, un primer plano y un plano general para mostrar un poco el escenario", dijo.

"Para mí, la novela gráfica es huir de eso: de que haya como unas normas de lo que tiene que ser un cómic, de lo que tiene que ser la industria del cómic", afirmó.

En este sentido, Roca agregó que su objetivo como autor es "llegar a un tipo de público que no lee cómics".

Tras pasar por la Comic-Con, Roca participa este martes en un evento en la universidad de UCLA en Los Ángeles (EE.UU.) organizado por su compatriota Esther Claudio y donde compartirá secretos de su arte con el público.

El autor valenciano acudió también a la convención de San Diego para presentar la edición estadounidense de Los surcos del azar, editada por Fantagraphics. La próxima obra de Paco Roca que Fantagraphics publicará en Estados Unidos será La casa, que se encuentra entre las novelas gráficas más esperadas del otoño según Publisher's Weekly y será su cuarta obra editada en dicho país tras El faro (NBM), Arrugas (Fantagraphics) y Los surcos del azar (Fantagraphics).