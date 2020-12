Reencarnación de los dioses

La ficha 'The Wicked + The Divine, 7: Invención Maternal'. Kieron Gillen, Jamie McKelvie.Norma Editorial. 208 págs. 20,50 euros.

El séptimo volumen de The Wicked + The Divine se titula Invención maternal y recopila los números 34 a 39 de la estupenda serie de fantasía contemporánea de Kieron Gillen y Jamie McKelvie editada por Norma Editorial (y que originalmente edita Image Comics). Por si alguien no lo sabe, la cosa va de un panteón de doce dioses que se reencarnan cada noventa años y tardan dos en volver a morir, y que, en esta última reencarnación, son estrellas mediáticas. Como otras obras de Gillen y McKelvie (Jóvenes Vengadores es un buen ejemplo), es un tebeo interesante, divertido, excitante y moderno, con una violencia muy estilizada, y contiene un comentario explícito sobre el hedonismo del mundo actual. Es verdaderamente molón, ya desde las portadas, y diferente a la mayoría de cosas que hay en el mercado. Si no me equivoco, quedan dos tomos más, además de este.