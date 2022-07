El ciclo de la vida

El apocalipsis no llegó con bombas radiactivas, ni hambrunas después de una crisis económica, ni siquiera por culpa de un virus…

Eso sí, lo que borró a los habitantes de la Tierra fue su propia creación, que ahora ha poseído a todo ser vivo, por lo que moverse en la peligrosa jungla en la que se han convertido las ciudades no es tarea fácil.

Ficha Orígenes Argumento: Arash Amel, Lee Krieger, Joseph Oxford Guion: Clay McLeod Chapman Dibujo: Jakub Rebelka Tapa dura Color 152 págs. 17,95 euros Planeta Cómic

Pero para Chloe, su misión siempre ha estado meridianamente clara, buscar y proteger al último humano, David Adams, el único que posee la imaginaria llave que puede abrir el regreso de todos aquellos que han terminado devorados por las letales bestias que pueblan el suelo y el cielo que les rodea.

Protegido entre sus brazos, el pequeño David ha crecido huyendo de un lugar a otro, perseguido por la Inteligencia Artificial que está en todas partes, y que pondrá al borde de una situación peligrosa a la pareja, que se hace acompañar también se hace acompañar por el misterioso Clif, que también está dispuesto a dar su vida por el joven, que cada vez será más consciente de su papel.

Abrumados por los constantes peligros, la historia dará un giro totalmente inesperado en el momento en el que los protagonistas se encuentren con esos otros “ciudadanos” que no ha perecido por culpa de la sangrienta Red. Ellos se van a mostrar totalmente serviles desde el momento en el que se percaten de la presencia de David, al que aclaman como su verdadero padre, convirtiéndose en las huestes que servirán como escudo ante la inevitable batalla que se aproxima, ya que tarde o temprano, el último vestigio de la humanidad tendrá que luchar contra su propia creación, y hacer que la balanza se equilibre o ser eliminado para siempre…

Preparaos para lanzaros de cabeza a un apasionante relato de supervivencia y secretos que poco a poco serán descubiertos, gracias a los numerosos flashbacks que acompañan el relato y nos mostrarán la cercana relación que Chloe y David mantienen, y que ha continuado incluso superando los límites de la vida y la muerte.

Argumento nacido de la imaginación de un trío de excepción, los guionistas Arash Amel, Lee Krieger y Joseph Oxford, que junto al novelista Clay McLeod Chapman (Whispers down the lane, The remaking, Ghost eaters…) han imaginado un relato futurista y apocalíptico que no da tregua al lector y te hace continuar disfrutando, página tras página, de esta historia de supervivencia, que ha sido llevada a las viñetas por uno de los ilustradores con más personalidad de los últimos tiempos, el polaco Jakub Rebelka (City of dogs, Judas), que logra con su personal arte que no seas capaz de despegar la mirada de sus vibrantes páginas.

Pese a las mil y una dificultades que van a encontrar en su camino, ¿logrará Chloe culminar su misión? ¿Volverán el hombre y la mujer a habitar nuestro planeta?

Todas estas preguntas, y alguna más, serán contestadas en las páginas de Orígenes.