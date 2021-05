Un cómic inmenso

La ficha 'La balada del mar salado. Edición 50 aniversario'. Hugo Pratt. Norma Editorial. 200 páginas. 59 euros.

Estas semanas he estado haciendo limpieza, tengo mi colección de cómics esparcida por cuatro habitaciones (más de veinte estanterías) y ya no me queda sitio para más. Me he puesto serio y me he deshecho de tebeos que tenía repetidos dos y hasta tres veces, en distintas ediciones. No todos, claro, porque hay cosas que tienen un valor sentimental y aún no estoy preparado para despedirme de ellas. Es el caso de mis ejemplares de La balada del mar salado, uno de las joyas intemporales del noveno arte.

El álbum lo tengo en tres formatos distintos: está el viejo tomo de Editorial New Comic, que es lo primero que leí de Corto Maltés, en blanco y negro (y que me dedicó el propio Pratt, como les he contado más arriba); está también la edición a color de la Colección Hugo Pratt de Norma Editorial, con esa hermosa introducción de casi 30 páginas llena de fotografías exóticas; y, bueno, tengo la edición del 50 aniversario, también de Norma y regalo de mi hermana, con sus más de 40 centímetros de altura y su papel de alto gramaje, en el que las viñetas en blanco y negro de Pratt lucen como en un museo. Cualquier coleccionista entenderá que me sea imposible desprenderme de alguno de los tres.

Este último, por cierto, es el que quiero recomendarles en esta nota. Es una de las ediciones más bonitas que he visto en España (las ediciones francesas, hay que reconocerlo, son otra cosa), un libro gigante y hermoso que hace justicia a esta maravilla que cambió la historia del tebeo. Viene la historieta completa, claro, reproducida pulcramente y también un espectacular apartado previo con 14 acuarelas de Pratt (embellecidas con textos manuscritos, como en otras ocasiones), así como 18 páginas de un dossier final compuesto por retratos de personajes y un excelente artículo de Gianni Brunoro. Se imprimieron 1.500 ejemplares numerados (el mío es el 249), e imagino que sigue en catálogo porque aparece aún en la página web de Norma. Hoy he regalado dos bolsas de cómics, pero éste se queda, ya lo creo.