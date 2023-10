Sin licencia para matar

Parapetada tras su escritorio, la protagonista de este cómic lidia a diario con todo el peso administrativo de la organización secreta para la que trabaja.

No se trata de la CIA, ni el FBI, la británica MI6, ni siquiera la KGB…

ARC-7 está formada por los mejores y más eficientes espías que se recorren el globo embarcados en una y mil misiones en las que, a diario, ponen en peligro su existencia. Son hombres sin pasado y, la mayoría, sin un futuro claro debido a lo arriesgado de su labor.

Son los años setenta, un peligroso caldo de cultivo donde nació el término 'Guerra Fría', y en el que agentes de una y otra facción pugnaban por hacerse con los secretos del contrario, ya fuera en materia política o por la posesión de conocimientos avanzados sobre la terrible, y temible, arma nacida durante el segundo gran conflicto bélico…

Ficha Velvet Omnibus Guion: Ed Brubaker Dibujo: Steve Epting Tapa dura Color 416 págs. 48 euros Panini Cómics / Evolution Cómics

Pero regresemos a Velvet, que es al fin y al cabo la protagonista que da título a este cómic y que, por supuesto, va a abandonar su máquina de escribir cuando, sin comerlo ni beberlo, se vea inmersa dentro de una trama muy misteriosa, en la que todos los dedos la señalan como la causante de la muerte de uno de los mejores agentes de la organización, convirtiéndose en una prófuga a partir de ese momento.

No penséis que a la protagonista de este relato le hace falta un caballero de brillante armadura para defenderse de todo lo que s ele viene encima. No, para nada, ya que Velvet Templeton ha estado cumpliendo una especie de 'castigo' (ya sabréis el por qué) en su papel de secretaria, pero nos encontramos ante una de las mejores y más letales agentes con la que nunca ha contado ARC-7, por lo que esta cacería en la que ella es el objetivo no va a resultarle nada fácil a los diversos operativos que ponen manos a la obra, tratando de encontrarla y neutralizarla.

El brutal asesinato de Jeff Keller tan solo es la primera pieza de una oscuro dominó, en el que las piezas irán cayendo a medida de Velvet, escapando todo el rato de sus perseguidores, y vaya averiguando el misterio que se oculta tras las grises vidas de estos hombres, los espías, muchos de ellos compañeros que ahora se revuelven contra ella.

Y aunque cuenta con la confianza de su superior, Velvet se jugará el cuello en más de un momento durante los tres arcos argumentales que forman parte de esta maravilla, en la que Ed Brubaker, guionista que nos ha regalado algunos de los mejores cómics de género negro de los últimos, recrea con talento ese universo secreto, de pactos, mentiras, traiciones y acción en el que el viven los espías, con un resultado que dejaría pero que muy satisfechos tanto a Ian Fleming como a John Le Carré.

Pero para llevar a Velvet Templeton a las viñetas, Ed Brubaker vuelve a unirse a un viejo conocido, junto al cual narró durante una larga y fértil temporada, de las mejores en la existencia de este personaje, el gran patriota americano, Capitán América. Steve Epting realiza un trabajo a elogiar, dando vida a un personaje apasionante, del que vamos a conocer mucho de su pasado mientras trata de dilucidar un misterio que hará tambalearse los cimientos de todo en lo que creía conocer hasta ese momento.

Y es que, en el mundo del espionaje, nada ni nadie es lo parecen…