Conviértete en un maestro cocinando huevos gracias a estos ingeniosos trucos de TikTok

El huevo es uno de los alimentos más básicos de nuestras cocinas. Ya sea que prefieras una deliciosa tortilla, unos huevos revueltos cremosos o un esponjoso soufflé, los huevos pueden transformarse en una amplia variedad de platos deliciosos. Sin embargo, trabajar con ellos puede ser un desafío ya que es un alimento muy delicado. Pero no te preocupes, gracias a los sencillos trucos de cocina que circulan en TikTok, podrás convertirte en un experto en el manejo de huevos en poco tiempo.

¿A quién no se le han quedado varios trozos de cáscara al cascar un huevo? Es un momento que nos produce muchísima rabia. Cuando te encuentres con trozos de cáscara en la clara del huevo, en lugar de intentar retirarlos con los dedos secos, moja ligeramente tus dedos con agua. El agua facilitará la adhesión de la cáscara y en pocos segundos tendrás una clara libre de molestos trozos de cáscara.

A menudo, el etiquetado de los huevos puede resultar confuso, con una variedad de términos como "orgánico", "libre de jaula", "campero" y más. Sin embargo, cuando se trata de determinar la frescura de un huevo, no siempre es suficiente confiar en la información del envase. Para comprobar verdaderamente si un huevo es fresco o no, aquí viene la sencilla solución. Llena un vaso con agua y sumerge el huevo. Si este no se hunde, el huevo no es fresco. Cuando está fresco se hunde debido a que su densidad es mayor que la del agua. Así que cuando se hunde, pierde densidad y esto hace que pierda frescura.

Muchas, muchísimas recetas nos suelen pedir solo la clara o solo la yema. Hay diferentes métodos para salir de este paso victorioso: que si usando una botella para succionar la yema, que si utilices la propia cáscara… Este truco te garantiza separarlas de forma rápida y efectiva. Solo necesitas una espátula con agujeros o una espumadera. Cuando vayas a cascar el huevo, hazlo sobre uno de estos utensilios. La clara pasará fácilmente mientras que la yema se quedará atrapada.

Sabemos que hay mil maneras de cocinar los huevos. Aunque parezca complicado, hay muchos trucos para cocinarlos en poco tiempo. Ya sea porque somos muy impacientes o muy perezosos o tengamos prisa. Cocina un huevo frito sin aceite solo con una sartén y agua. Pon unas cuatro cucharadas de agua en una sartén y calienta a fuego medio-alto. Cuando esté el agua hirviendo añade el huevo. Tapa durante un minuto y medio para que se cocine correctamente. El resultado será un huevo frito perfectamente cocido, con la clara firme pero no crujiente y la yema aún suave y cremosa.

Si somos más aficionados del tradicional huevo frito, pero estamos hartos de que se nos pegue a la sartén, aquí viene un sencillo truco para evitarlo. Calienta una sartén a fuego medio-alto con aceite. Seguidamente añade una cucharada de harina. Asegúrate de distriubirla bien por la superficie. Esta simple adición transformará tu sartén en una superficie antiadherente improvisada. Con este sencillo truco, ya no tendrás que lidiar con sartenes pegajosas y huevos revueltos que pretendían ser huevos fritos.