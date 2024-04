Tres trucos que debes saber para que no te salpique el aceite

Seamos sinceros, todos hemos tenido miedo de que nos salte el aceite al cocinar nuestro querido huevo frito. Ya no solo el huevo, sino cualquier otro alimento. Y con toda la razón, este tipo de quemaduras no son nada agradables. Hemos oído los típicos trucos para evitar esta situación, pero aún así seguimos buscando. Aquí exploramos varios trucos que no paran de circular por las redes y que prometen ser efectivos.

Cáscara de huevo en el aceite

El truco más curioso que nos encontramos es el de añadir una cáscara de huevo al aceite. Asegúrate de que está bien limpia y seca. Se dice que la cáscara de huevo ayuda a absorber ciertas impurezas y residuos del aceite. Además se cree que retarda la velocidad del aceite para quemarse. Esto nos permite obtener el dorado perfecto sin ninguna quemadura.

Agregar una pizca de sal

La sal es una gran aliada nuestra en la cocina. No solo nos permite añadir sabor, sino que también previene salpicaduras de aceite. Cuando nuestro aceite esté caliente, agregamos una pizca de sal. La magia detrás de este truco está en la capacidad de la sal para absorber rápidamente el agua que contienen los alimentos que añadiremos. El aceite burbujeará, pero no saltará.

Usar la harina como absorbente

El último truco altamente extendido tiene que ver con la harina. Una vez caliente el aceite podemos añadir una pizca de harina para evitar que este salpique. Al igual que la sal, la harina absorbe la humedad presente y deja que el aceite burbujee. No hay por qué usar un tipo de harina en específico. Una pequeña cantidad es sufiencte para obtener los resultados deseados. Evita agregar de más para no espesar el aceite y afectar al sabor y textura de los alimentos.

Además de los trucos mencionados no está mal volver a repasar los básicos para disminuir aún más nuestras posibilidades de quemarnos. El principal desencadenante de las salpicaduras es la humedad presente en los alimentos. Si son frescos, añádelos al aceite cuando están a temperatura ambiente. Si los añadimos a la nevera tendrán demasiada humedad. Si tratamos con alimentos congelados tenemos que dejarlos descongelar totalmente. Esto no solo ayuda a no salpicar, si es un alimento denso al freírlo directamente se dorará rapidamente pero no llegará a cocinarse por dentro.

Tampoco podemos añadir los alimentos de forma brusca. Nos acercaremos todo lo posible a la hora de echarlos reduciendo la altura a la que caerán. En relación con la sartén, nos aseguraremos de que esté bien limpia y seca. La presencia de agua o de otros residuos provocará que el aceite salte en exceso. El uso de tapas es opcional. Una tapa con buena ventilación puede contribuir a que los alimentos se hagan mejor y salpiquen menos. Esto también nos ayudará a mantener una cocina más limpia depués de cocinar.

Con estos simples pero creativos trucos podemos superar el miedo colectivo a quemarnos con el aceite. Ve probando y encuentra cuál se ajusta mejor a tus preferencias. Poco a poco cocinaremos con más seguridad y mejorareos nuestras habilidades culinarias gracias a las redes.