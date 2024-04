Ay, si usted pudiera tomarse cinco días de reflexión en sus proyectos de vida, laborales o personales. Cinco días con sus cinco noches. Cinco días para parar, mandar y templar como en una crónica taurina de Manolo Molés, cinco días para abandonarse al pensamiento libre, a la divagación, a la contemplación del vuelo de las mariposas. Cinco días para la trivialización y la frivolidad. Cinco días para el relax de un viaje contratado en un paquetito con destino a Praga. Cinco días para quitarse de en medio. Cinco días para jactarse de que se excluye de toda presión y da rienda suelta a toda especulación, porque nadie antes ha hecho algo igual. ¿Se imaginan que un padre de familia comunica que deja sus funciones durante cinco días? ¿Contemplan la posibilidad de no llevar a sus hijos al colegio o al médico durante cinco días?

El teatro es muy respetable. El teatrillo ya es distinto. No me hablen de la salud mental cuando se trata del poder, no me hablen de la familia cuando se trata de seguir en el puesto, no le llamen amor cuando quieren decir supervivencia en el puesto. El tipo tiene más salud que el mejor queso manchego. Sabemos que hay quienes están dispuestos a vender a sus padres y a sus primos y sobrinos con tal de seguir en nómina. La clave es que el sujeto principal ha tenido la oportunidad de contemplar quiénes lo han apoyado en su funeral político: quiénes se han pronunciado en las redes sociales a su favor o en contra, quiénes mostraron afecto por el líder desde el primer minuto (como Juan Espadas) o quienes tardaron más de la cuenta... ¿Cómo se interpreta la necesidad de "limpieza"? Sabrá Dios quién decide que el suelo está sucio, enfangado o semi-limpio. ¿Dónde hay que limpiar?¿Quién ha querido ahora relegar a la mujer a las tareas del hogar? Ay, que te veo, Mateo. Dónde dejamos a la gran cantidad de socialistas que se lamentan de cuanto ha ocurrido este lunes. Pedro Sánchez es el asidero de los desalmados de la izquierda. Y también de aquellos que teniendo criterio propio prefieren al presidente del Gobierno por encima de una alternativa de derecha.

La carta ha sido una pantomima que no está al alcance de cualquier español. Los cinco días de reflexión no son una potestad al alcance de los convenios colectivos más ventajosos. Está claro que no todos somos iguales, cosa que ya sabíamos desde que accedimos al mundo adulto. Ocurre que esta vez lo ha visto toda España y gran parte del extranjero. Hemos asistido a un gran teatro. Haga su interpretación en clave local, en su vida personal, en su existencia ordinaria Y después beba agua y tome Almax. Cálmese.