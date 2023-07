Flan de sandía: la receta fresquita, rápida y original del verano

Las ensaladas, el gazpacho o el salmorejo son comidas que no pueden faltar en la mesa cuando nos disponemos a almorzar o cenar en esta época del año. Las altas temperaturas son las grandes protagonistas de los veranos en Andalucía, por lo que intentar refrescarse a la vez que nos alimentamos es muy importante.

Y si los platos mencionados no pueden faltar en verano, hay algunos postres que también son imprescindibles cuando el calor aprieta. Helados, frutas, tartas, mousses... alguno siempre hay que tener en la nevera o congelador, para ponerle la guinda a un refrescante almuerzo.

Por lo que vamos cuáles son los pasos a seguir para preparar un exquisito flan de sandía, algo muy sencillo si seguimos las instrucciones del canal de YouTube Cómo se hace. En menos de media hora lo tendremos listo, aunque luego habrá que dejarlo varias horas en la nevera antes de poder disfrutarlo.

Ingredientes necesarios para preparar el flan de sandía

Para llevar a cabo esta refrescante receta tan solo tendremos que utilizar los siguientes ingredientes:

600 mililitros de pulpa de sandía.

Azúcar.

10 hojas de gelatina incolora.

Aceite.

Los pasos a seguir para realizarlo son muy sencillos y, además de los ingredientes mencionados, tan solo necesitaremos un molde para el flan. Lo primero que debemos hacer es trocear la sandia, para luego, al batir esos pedazos, conseguir sacar todo su líquido y su pulpa.

Tras obtener el líquido, fruto de batir la sandía troceada, lo probamos para saber cuál es el punto de dulzor que tiene, por si fuera necesario añadir un poco de azúcar, pues algunas sandías son más dulces que otras. Tras este paso lo echamos en una olla y las 10 hojas de gelatina las ponemos en agua, para que se vayan reblandeciendo.

El líquido que tenemos tras trocear y batir la sandía lo ponemos al fuego, y lo vamos moviendo para que no se pegue a la olla. Y antes de que llegue a hervir, lo sacamos de la vitro, introducimos las hojas de gelatina y removemos bien para que se integre a la mezcla y no queden grumos. Cuando estén las 10 totalmente incorporadas tan solo debemos verter el líquido de la olla al molde, al que previamente habremos echado un poco de aceite por la base y paredes, para que el flan no se quede pegado a él.

Tras verter en el molde el puré de sandía con las 10 hojas de gelatina disueltas en él simplemente debemos introducirlo en el frigorífico y dejarlo enfriar toda la noche. De la nevera saldrá cuajado, con la textura perfecta para que podamos disfrutar de este exquisito postre, que además también nos ayudará a refrescarnos en el verano.