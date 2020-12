Restaurante Sloppy Joe’s

Hablar de pizza en Sevilla es hablar de las deliciosas pizzas del Sloopy. Este restaurante de comida americana que abrió sus puertas en 1962 en la calle Asunción, se ha convertido en un clásico en la ciudad Sevilla para grandes y pequeños. Con más de 50 años de historia, en la actualidad cuentan con seis restaurantes entre la capital y el Aljarafe sevillano (Asunción, Reina Mercedes, Viapol, Sevilla Este, Mairena del Aljarafe y Bormujos).

Aunque su plato estrella es la pizza, cuentan con una amplia carta de hamburguesas, sándwiches, pastas, ensaladas y postres caseros. Le avalan sus buenos productos, un excelente servicio y unos precios muy competitivos. Del amplio menú que podemos encontrar en Sloppy Joe’s destacamos sus pastas y pizzas (las 29 variedades de las que disponen), la hamburguesa ‘Big Boy’ (doble hamburguesa con queso, lechuga, tomate y mayonesa), saludables y exquisitas ensaladas (Mixta, Caprichosa, Kentucky…) los wraps (de atún, salmón, pollo…) y dos tartas, la de trufa y la de chocolate blanco y negro.

Debido a las nuevas medidas establecidas por parte de las autoridades ha modificado los horarios en sus restaurantes pero siguen disponiendo de un magnífico servicio de Delivery&Take Away. Los restaurantes de la capital (Asunción, Viapol, Reina mercedes y Sevilla Este) permanecen abiertos para almuerzo y Take Away todos los días de 13:00 a 16:30 y en el restaurante de Mairena del Aljarafe el horario es de 13:00 a 17:00 todos los días. En cuanto al servicio a domicilio, temporalmente solo está disponible en los restaurantes de Sevilla capital. Su horario es de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 22:30 todos los días de la semana.