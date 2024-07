Las ollas de vidrio, la nueva forma de cocinar sin químicos

En los últimos años las internet y las redes sociales han servido de vehículo de mensajes que ha hecho que mucha gente haya cambiado su forma de cocinar, comer y relacionarse con la cocina.

Han sido también hogar de movimientos como el real fooding, las recetas 'fitness' y han animado a muchas personas a intentar comer de forma más saludable y a tener en cuenta que algunos productos, sartenes y ollas que se usan en la cocina y que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud.

Esto ha llevado a cambios en el menaje de muchas casas españolas, intentando evitar químicos y microplásticos en las comidas, con acciones que van desde dejar atrás los tuppers de plástico o las sartenes de teflón a comenzar a usar ollas que se conocen por la ausencia de químicos cuando se cocina y cada vez se ven más en las cocinas: las ollas de vidrio.

Beneficios de las ollas de vidrio

Este tipo de ollas que se caracterizan por ser de vidrio (ya bien completamente transparentes o de cristales de diversos colores) están hechas de cristal pirocerámico (o también conocido como pyroceram), un material que desarrolló la empresa Corning Glass y que se lleva usando desde mediados de los años 50 del siglo pasado.

Se trata de un material que resiste bien a las altas temperaturas y que también resiste a los cambios bruscos de las mismas, por lo que además de en cacerolas y ollas, también es utilizado en vitrocerámicas y en muchos otros productos del hogar.

Este tipo de ollas tienen beneficios respecto a otras de un material distinto, ya que no desprenden sustancias químicas al calentarse que pueden ser consumidas junto a los alimentos, reduciendo así los riesgos de contaminarla. Y al estar hechas de un material no poroso, que es uno de los motivos por los que además de que no emiten partículas a los alimentos, tampoco absorbe olores o sabores de lo que se cocine en ellas, que desaparecerán después de lavar la olla de forma adecuada.

El material tampoco se verá afectado por los alimentos ácidos que se puedan cocinarse en su interior. Este material también está libre de metales pesados que pueden tener un impacto negativo en la salud humana.

Además, el hecho de que muchas sean transparentes o traslúcidas permite ver lo que sucede en su interior, son ollas que cuecen los alimentos de forma uniforme, lo que también permite cocinar de forma eficiente y ahorrar energía.

Este tipo menaje es apto para diferentes cocinas, desde gas a vitrocerámicas, aunque es necesario consultar las especificaciones del producto concreto para poder asegurar que es compatible con el tipo de cocina con la que se cuenta. Además, muchas se pueden limpiar con facilidad en el lavavajillas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que pese a sus beneficios también están hechas de vidrio, por lo que deben ser manipuladas con cuidado. De lo contrario, un golpe fuerte puede hacer que se rompan, algo a tener en cuenta a la hora de elegirlas frente a ollas y cacerolas metálicas, que simplemente pueden abollarse con un golpe.