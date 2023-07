Tres postres de microondas, fáciles y jugosos

¿Quieres disfrutar de postres deliciosos sin pasar horas metido en la cocina? ¡No busques más! Hoy te vamos a dar tres recetas de postres en el microondas que te dejarán con ganas de más. Prepara tu microondas y prepárate para sorprender a todos con estas deliciosas creaciones.

Pudín de Pan

200 gr de pan

350 ml de leche

3 huevos

65 gr de azúcar

50 gr de mantequilla

La solución perfecta para aprovechar ese pan que se está poniendo duro. Corta el pan en pedazos pequeños y colócalos en un recipiente apto para microondas. En otro tazón, mezcla leche, huevos, azúcar y mantequilla derretida. Vierte esta mezcla sobre el pan y asegúrate de que todos los trozos estén bien empapados. Mete el recipiente en el microondas y cocínalo a máxima potencia durante unos 5 minutos. ¡Y voilà! Un pudín esponjoso y delicioso listo para disfrutar.

Flan de Nata

4 Huevos

300 ml de leche (1.5 tazas)

200 ml de nata o crema de leche (1 taza)

100 g de azúcar (1/2 taza)

Este clásico postre español se puede hacer en un santiamén en el microondas. En un tazón, bate huevos, leche, nata y azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte esta mezcla en moldes individuales aptos para microondas y cocínalos a baja potencia durante unos 10 minutos. Recuerda revolver cada cierto tiempo para asegurarte de que el flan quede perfecto. Luego, déjalos enfriar y ponlos en la nevera durante un par de horas. ¡Desmolda y disfruta de un cremoso y delicioso flan de nata!

Tarta de Chocolate

2 huevos

4 cucharadas de cacao

1 cucharadita de polvo para hornear

3 plátanos

50 ml de leche

50 g de chocolate

¿Quién puede resistirse al chocolate? Si tu respuesta es un: "yo no", quédate a averiguar cómo preparar una tarta rápida y deliciosa de chocolate con solo unos pocos ingredientes. En un tazón, mezcla huevos, cacao en polvo y un toque de polvo para hornear. Agrega plátanos machacados y mezcla hasta obtener una masa suave. Vierte la mezcla en un molde apto para microondas y cocina a máxima potencia durante unos 4-5 minutos. Mientras tanto, calienta leche en el microondas y derrite chocolate en ella para obtener una deliciosa salsa. Vierte la salsa de chocolate sobre la tarta y deja que se enfríe un poco. ¡Listo! Una tarta de chocolate jugosa y deliciosa sin encender el horno.

Con estas recetas, no tienes excusa para no disfrutar de postres increíbles en poco tiempo. El microondas se convierte en tu mejor aliado para satisfacer tus antojos dulces de manera rápida y sencilla. Así que atrévete a probar estas recetas y endulza tu día sin complicaciones. ¡Seguro que no te arrepentirás!