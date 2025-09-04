La receta de barquitos de salmón con la que dejará de darte pereza cocinar pescado: lista en 45 minutos

El papel de horno y la salsa son las claves de esta original forma de preparar el salmón.

La vuelta a la rutina significa para muchos volver a planificar sus menús semanales. Atrás quedan las comidas rápidas e improvisadas en mitad de unas vacaciones itinerantes. Tras los excesos veraniegos, septiembre se abre asimismo a los propósitos de llevar una dieta sana y equilibrada o comer más pescado, pero ¿cómo lograrlo cuando el tiempo libre es un bien escaso?

Por suerte, existen multitud fáciles de preparar que te permitirán innovar en tu cocina al tiempo que mantienes una alimentación saludable. Un ejemplo son estos originales barquitos de salmón que propone la popular creadora de contenido Seda Ferah (@ferah_kitchen, con casi 1,5 millones de seguidores en Instagram), que puedes preparar en apenas 45 minutos.

Esta elaboración destaca por un formato de presentación de lo más atractivo, ideal para que familias con niños pequeños introduzcan el pescado en la dieta de sus hijos o, simplemente, para sorprender a tus amigos cuando los invites a cenar. A continuación, te explicamos cómo preparar tus propios barquitos de salmón paso a paso.

Ingredientes para barquitos de salmón

5-6 piezas de salmón (según el número de personas)

Floretes de brócoli

Cebollas

Champiñones (u otras verduras de cocción rápida)

Para la salsa:

Zumo de medio limón

1 cucharadita rasa de miel

1 diente de ajo grande

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1/2 cucharadita de mostaza

Sal

Pimienta negra

Eneldo seco (opcional)

Necesitarás:

Papel vegetal y cordel resistente al calor para horno

Cómo preparar tus barquitos de salmón con verduras y salsa en cinco pasos

Corta de un lomo de salmón las porciones necesarias en función del número de comensales. El tamaño ideal son dos dedos de ancho y puedes abrirlos a la mitad o dejarlos enteros. A continuación, coge una hoja de papel vegetal y dóblala desde un extremo hacia la mitad como si fuera un acordeón. Repite la operación desde el extremo contrario. Después, ata los extremos con un cordel resistente al calor y abre la hoja por la mitad para construir tu primer 'barquito'. Haz esto para cada una de las raciones que necesites. Luego, añade las verduras que quieras a los barquitos. En este caso, la cocinera propone hacer una 'cama' con cebolla, brócoli y champiñones, pero puedes utilizar cualquier otra verdura de cocción rápida. Condiméntalas al gusto y coloca el lomo de salmón encima. Para preparar la salsa, exprime el jugo de medio limón y añádele media cucharada de mostaza, un diente de ajo picado, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una cucharada rasa de miel, sal, pimienta y, de manera opcional, eneldo seco. Remueve bien la mezcla y úntala por los lomos de salmón con la ayuda de una brocha o una cucharilla. Finalmente, hornea el salmón en un horno precalentado a 200ºC durante unos 20 minutos. Un tip de la cocinera: si el interior queda traslúcido, ¡está al punto perfecto! O si lo prefieres más seco, déjalo durante cinco minutos más.

El resultado, una receta sabrosa y saludable, que seguro repetirás. ¡Buen provecho!