Siete recetas de tupper para facilitarte la vida

A partir de septiembre vuelve la rutina y la mayoría quiere volver a seguir una dieta equilibrada para eliminar los excesos del verano. Pero si tu problema es que por estudios o trabajo tienes que comer fuera de casa a diario aquí tenemos la solución. En vez de comer todos los días en el bar de la esquina donde la comida está bien pero no es la más sana del mundo, empieza a ahorrarte dinero y prepárate los tuppers el día antes. Un 'must have' para comenzar este estilo de vida es hacerte con un tupper que conserve tanto el frío como el calor y si dispone de varios compartimentos para organizar la comida mucho mejor.

Si comer sano es una asignatura pendiente aquí dejamos siete recetas nutritivas y deliciosas que te darán energía para el resto del día:

Arroz con pisto

Este plato es uno de los más fáciles de cocinar ya que solo necesitaremos verduras al gusto, arroz, aceite, sal, pimienta y tomate frito. El arroz puedes cocerlo o utilizar los vasos que se cocinan al microondas, mientras se sofríen las verduras y cuando estén listas júntalo todo y cocínalo durante unos 10-15 minutos a fuego lento. Un plato fácil, rápido y sencillo perfecto para principiantes en la cocina.

Ensalada de arroz

Seguimos con el arroz, si lo prefieres en ensalada la preparación es aún más fácil. Cuece el arroz y deja que se enfríe, después solo tendrás que añadirle ingredientes al gusto. Los más recomendados para que salga un plato sabroso son atún, maíz, queso de cabra, judías verdes o espárragos blancos. Además, no se te puede olvidar aliñar la ensalada con un poco de vinagre y aceite de oliva virgen extra.

Macarrones con atún

Este plato es un clásico que podemos llevar a cualquier lugar en un tupper que conserve la calor. Su preparación es rápida y sencilla, tan solo hay que cocer la pasta y añadirle atún al gusto. También se le puede añadir tomate frito y queso para darle más sabor al plato. Esta receta te puede salvar de cualquier apuro, la preparación es mínima y se hace en menos de 20 minutos.

Salteado de pollo con verduras

Lo ideal para esta receta es prepararla con verduras de temporada y mezclarlas con pollo para darles sabor. Se pueden usar pimientos, calabacín, cebolla y además se le pueden añadir zanahorias o brócoli según el gusto de cada uno. El pollo puede sustituirse por pescado o tofu y así el sabor será diferente.

Ensalada de garbanzos

Esta es otra opción rápida que se prepara de una forma similar a la ensalada de arroz. Se trata de un plato frío en el que se pueden incluir tantos ingredientes como quieras, aguacate, queso de cabra, tomate, maíz, zanahorias o incluso atún para darle un toque diferente.

Patatas guisadas con carne

Este guiso tradicional te recordará a los que hacía tu madre o tu abuela, la carne que se usa normalmente es ternera o costillas y se le pueden añadir trozos de zanahoria y un poco de perejil.

Quiché de alcachofas

Para cocinar este menú se necesitan alcachofas en conserva, cebolla, almendras, nata, jamón masa de hojaldre, queso, huevo, aceita, sal y pimienta. Se trata de una masa que se parece a una tortilla. El resultado está exquisito y no dejará indiferente a nadie.

Con estas siete recetas ya está resuelta una semana completa comiendo fuera de casa, con platos saludables que te harán sentirte mejor que nunca.