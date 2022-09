Se acerca la hora de comer. No has adelantado el menú del día y buscas algo rápido y socorrido que llevarte a la boca para seguir con tu agitada agenda del día. La pasta es, sin duda, uno de esos ingredientes que no falta en ninguna despensa y que acostumbramos a echar mano de ella. Rápida, rica, saciante y fácil de cocinar...o eso creemos. Porque una cosa es disponer de ella y otra proponerla de forma correcta. Los españoles consumimos alrededor de cinco kilos de pasta por persona al año, pero puede ser que no siempre la cocinemos como es debido. Al menos eso piensan muchos chefs italianos cada vez que ven cómo sus clientes le comentan que lavan la pasta después de cocerla ¿Por qué no deberías lavar la pasta después de cocerla? Aquí os lo contamos

Consejos para hacer la pasta perfecta hay varios. En este caso no hablamos de un aspecto que sirve para mejorar la calidad de la pasta, sino de algo que evite que te cargues el producto. Porque nos impresionamos cuando vamos a Italia y comemos pasta en determinados lugares, pero no somos conscientes de que en ocasiones ni siquiera somos capaces de cocinarla como es debido en nuestro hogares.

Nunca hay que poner la pasta cocida bajo el agua fría porque pierde porosidad y textura. Nada de ponerla bajo el grifo porque a los niños no les guste tan caliente y se la quieren comer rápido. Ni porque te dé coraje de que se pegue y no quede suelta.

Cómo cocer correctamente la pasta

La mejor forma para que esto no se produzca es cuidar con mimo el momento de la cocción, removiéndola continuamente en la olla mientras se está cocinando y tener preparada la salsa que vaya a acompañarla para que, una vez finalizada la cocción, verterla directamente y se ligue a la perfección, manteniendo su textura y su sabor. Y en caso de que observemos de que se ha pegado un poco siempre está presente la solución de añadir un chorrito de aceite de oliva.

¿Y cómo cocer la pasta? Los españoles suelen echar poca agua. Se recomienda usar 1 litro de agua por cada 100 gramos de pasta y 5 gramos de sal. Hoy día casi todas las marcas de pasta te ofrecen un manual de uso y un tiempo estimado de cocción para que la pasta te quede al punto o suave. No es lo mismo cocer unos macarrones que unos tortellini rellenos de carne. E incluso existe la posibilidad de seguir los consejos de todo un premio Nobel para saber cómo cocinar la pasta para ahorrar energía.