Tarta cremosa de arroz con leche

Todos sabemos qué es el arroz con leche. Lo hayamos probado o no, lo conocemos, puesto que es un postre típico de la gastronomía de muchísimos países. Si perteneces al grupo que no solo ha probado el arroz con leche sino que lo adora prepárate, porque la receta de hoy es para no dejar ni una miga en el plato. Es un postre algo diferente, puesto que no estamos acostumbrados a ver el típico postre arroz con leche presentado y convertido en lo que lo vamos a convertir hoy: una tarta. No solamente es un postre delicioso, sino que también muy económico, puesto que los ingredientes necesarios para elaborar esta receta no superan los cinco euros en total.

Lo primero que haremos cuando tengamos los ingredientes será colocarlos encima de la mesa para tenerlos todos a mano y facilitar el proceso de elaboración.

Los ingredientes que necesitaremos para la base son:

30 galletas María

60 g de mantequilla

Los ingredientes que necesitaremos para el relleno de la tarta son:

1 litro + 100 ml de Leche

2 ramas de canela

1/2 cáscara de limón

2 clavos

100g de arroz

100 g de azúcar

1 sobre de azúcar vainillado

1 sobre de cuajada

Una vez tengamos los ingredientes preparados, comenzaremos elaborando la base.

Lo primero que deberemos hacer será machacar las galletas ya sea en picadora o a mano. Una vez las galletas sean polvo, añadiremos la mantequilla derretida y lo mezclaremos todo hasta que quede bien integrada la mantequilla. Acto seguido colocaremos nuestra base en un molde de aproximadamente 20 centímetros de diámetro y aplastaremos bien hasta que quede sellada en el fondo. Guardamos en la nevera.

Ahora prepararemos el arroz con leche:

Ponemos 1 litro de leche en una olla a fuego medio-alto. Añadimos las dos ramas de canela, la cáscara de medio limón, y los dos clavos y esperaremos a que la la leche esté suficientemente caliente, aunque no debe llegar a hervir. Acto seguido añadimos el arroz y bajamos a fuego medio. Removemos de vez en cuando. Cuando el arroz esté blando, quitaremos la cáscara de limón, los clavos y las ramas de canela y añadiremos los 100 gramos de azúcar y el sobre de azúcar vainillado y removeremos todo. Ahora añadiremos un sobre de cuajada diluido en 100 ml de leche para darle consistencia a la tarta. Subiremos el fuego a medio-alto de nuevo y removeremos todo hasta que empiece a hervir y retiramos inmediatamente. Trituramos la mezcla con una batidora y añadimos a la base en el molde, dando unos ligeros golpes para aplanar la mezcla. Cuando se haya templado, lo dejaremos en la nevera, preferiblemente toda la noche, aunque 4 horas son suficientes para que cuaje la tarta.

Por último, para decorar podremos usar canela en polvo, servir y disfrutar de esta original y deliciosa receta.