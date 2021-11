Black Friday 2021: Tecnología, moda, electrodomésticos y muebles, las categorías favoritas

La crisis mundial global de suministros puede ocasionar un gran colapso en la cadena de abastecimiento en una fecha tan señalada para las compras navideñas como es la semana del Black Friday.

Según un estudio realizado por Younited, plataforma de préstamos líder en Europa, hasta dos tercios de los españoles, un 66,4 %, considera que esta crisis en los suministros puede afectar de manera grave a la campaña del Black Friday. De hecho, hasta un 57 % siente temor por el posible encarecimiento de los productos derivado de la situación. Mientras tanto un 9 % asegura ser bastante previsor ante esta crisis y realizará compras por adelanto a fin de evitarla.

Informática, moda y electrodomésticos: los favoritos del Black Friday

A pesar de la crisis generalizada, el Black Friday disfruta de una gran popularidad entre la población española. De las personas participantes en el estudio, hasta un 64,5 % cree que estas fechas guardan ofertas de gran valor, y hasta un 58,1 % esperan este período para realizar sus compras. Siete de cada diez encuestados considera que el principal motivo para comprar durante esta fecha es la rebaja sobre el precio original. Tan solo dos de cada diez personas valoran poder adquirir productos de alta gama que de manera habitual no pueden comprar.

Solo un 27,7 % confirma que no recurrirá al Black Friday para sus compras, dado que un cuarto de estos participantes declaran la necesidad de ahorrar tras la pandemia. Un 28 % simplemente no acudirá porque no lo necesita. De entre los consumidores que sí aprovecharán los descuentas de esta semana, un 35 % cuenta con un presupuesto cerrado, un 31,6 % cuenta con gastar más de lo planeado y un 62,5 % aumentaría el presupuesto inicial si pudiera fraccionar los pagos. De hecho, de este último grupo de participantes, hasta un 58 %, considera vital la entidad financiera responsable de estos pagos.

Por otro lado, los artículos tecnológicos siguen siendo los grandes triunfadores de estas fechas, con un 41,7 % de los participantes. Le sigue la categoría de moda y productos de belleza, con un 27,8 %, y los electrodomésticos, con un 26,1 %. De cerca se encuentran la adquisición de mobiliario y decoración, con un 25,2 %, y los viajes y el ocio, con un 19,1 %. No obstante, cada Black Friday suele abrir sus tendencias a nuevas categorías, como es el caso del 3,5 % de los encuestados, los cuales reconocen que aprovecharán las promociones para invertir en servicios médicos o de salud, como tratamientos dentales. También un 1 % se decanta para aprovechar las rebajas para adquirir artículos para bodas.

En cuanto a qué género gasta más durante estas promociones, un 76 % considera que estos desembolsos no son cuestión de género. Sin embargo, aún queda un 19,5 % que cree que las mujeres gastan más que los hombres.