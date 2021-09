Carrefour abre su primer supermercado sin personal

Los supermercados autónomos están cada vez más cerca de sustituir a los establecimientos tradicionales. Son muchas las cadenas que se encuentran en fase de desarrollo de este nuevo tipo de experiencia de compras. Apostar por establecimientos físicos sin la presencia de trabajadores, con el ahorro que ello conllevaría, es la base principal del futuro de la mayoría de empresas del sector.

En este contexto, la cadena francesa Carrefour parece que se desmarca de sus competidoras gracias a la inauguración de su primer supermercado autónomo. La apertura del primer Carrefour City Plus ha tenido lugar mediante su franquiciado en Majid Al Futtaim, en Oriente Medio y se ubica en el centro comercial Mall of the Emirates. Este local es uno de los establecimientos con mayor tecnología implementada.

Acceso mediante el teléfono móvil y 97 cámaras

Para obtener el acceso al establecimiento de Carrefour, los clientes deberán contar con una cuenta en la aplicación para teléfonos móviles de Carrefour vinculada a una tarjeta de crédito. Para entrar, esta aplicación mandará una clave, en formato código QR, que se deberá pasar por el escáner de la tienda. Una vez dentro del local de Carrefour, tan solo deberemos realizar nuestra compra como la haríamos habitualmente. El primer supermercado autónomo de la empresa francesa dispone de más de 1.300 referencias para que podamos llenar nuestro carro de la compra.

Otra de las diferencias respecto a la experiencia de compra tradicional es que al finalizar nuestra selección de productos no tendremos que pasar por ninguna línea de cajas registradoras. Por el contrario, se procederá a abandonar la tienda con nuestra bolsa de la compra, tras lo cual se recibirá un mensaje en la aplicación de nuestro móvil donde se nos agradecerá nuestra visita. Esto se debe, a que este nuevo sistema de compra dispone de hasta 97 cámaras distribuidas por toda la tienda. Estas seguirán al cliente mediante sus algoritmos de procesamiento de imágenes basados en el aprendizaje automático en tiempo real.

Los ingenieros de Alfi han desarrollado un sistema de inteligencia artificial que rastrea la silueta del cuerpo de cada cliente. De hecho, los videos de este tipo de establecimientos no son revisadas por ningún trabajador a no ser que ocurra algún tipo de problema.

Este tipo de supermercados autónomos están cada vez más extendidos a nivel mundial. Uno de los pioneros fue la compañía Amazon, el cual mediante Amazon Go abrió las puertas de una revolución como nunca antes en el sector. Tal y como ha incorporado Carrefour en su primer supermercado autónomo, la mayoría de estos establecimientos cuentan con algoritmos y sensores de inteligencia artificial, los cuales realizan el seguimiento de los consumidores y el pago se realiza a través de recibo digital en la aplicación correspondiente.