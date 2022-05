Cuidado con las apps que utilizas, podrían ser tan peligrosas como Pegasus

Pegasus es una herramienta de ciberespionaje más conocidas del mundo. Ha sido desarrollada por la empresa israelí NSO Group, este spyware lleva años siendo utilizado por empresas y agencias para realizar espionajes a personas importantes. Desde hace años un colectivo de expertos llamado CitizenLab lleva denunciando las prácticas que realiza este spyware.

Las últimas denuncias de ciberespionaje se han producido en España, ya que se ha estado espiando a los líderes independentistas catalanes. El CNI ha confirmado una veintena de casos autorizados por el Tribunal Supremo. En un principio se creía que había más de 60 victimas, así lo había confirmado la empresa CitizenLab. Ahora también se ha confirmado que miembros del Gobierno de España también han sido víctimas de este espionaje.

Pero Pegasus no es la única herramienta de ciberespionaje, otra muy conocida es Sougrum, desarrollada por la empresa Candiru. Este tipo de herramientas han sido vetadas en el mercado estadounidense, como consecuencia al hackeo que sufrió WhatsApp a manos de Pegasus.

Estas no son las únicas herramientas de espionaje digital disponibles para realizar hackeos. Existen miles de plataformas disponibles para usuarios en particular. Algunas de estas herramientas son muy fáciles de acceder, ya que son aplicaciones que se encuentran disponibles para iOS o Android.

Los programas espías se conocen con el nombre se spyware, pero en cuanto a las apps que se dedican al espionaje digital reciben el nombre de stalkerware, que significa programas de acoso. Este tipo de herramientas pueden ser utilizadas sin que nos demos cuenta, ya pueden ser apps de control parental, geolocalización o control laboral.

El modelo de negocio de estas herramientas es saber qué estás haciendo, donde lo estas haciendo y cuándo. Estas apps no discriminan entre sus víctimas, no importa si eres una persona en particular o si eres un trabajador de una empresa que no has sido informado de que estás siendo vigilado, aunque esto resulte ilegal.

Es sorprendente que este tipo de tecnologías se distribuyan y vendan entre las personas sin ningún problema. Una investigación internacional de los institutos madrileños IMDEA Networks, IMDEA Software y el instituto suizo EPFL reveló en febrero del año pasado, que muchas aplicaciones de control parental eran muy opacas en cuanto a privacidad nos referimos. Estas aplicaciones, por ejemplo, recababan datos de menores de edad para utilizarlos con fines publicitarios.

Para frenar este tipo de stalkerware existe una alianza entre compañías de antivirus y ciberseguridad, una de ellas es la conocida marca rusa, Karpeski.