¿Mejor la mantequilla o la margarina? La OCU aclara la eterna duda

Salmón, huevo, leche, espárragos, manzana, avena, aguacate... La lista de alimentos considerados saludables es amplia. Otros, en cambio, están siendo demonizados por nutricionistas e influencers de la alimentación en los últimos años. Es el caso de la mantequilla, a la que se compara continuamente con la margarina para ver cuál es más saludable, y que su incorporación en nuestra dieta no tiene por qué ser sinónimo de malo para nuestro organismo, ni mucho menos. Mantequillas y margarinas son alimentos que aportan muchas grasas y ácidos grasos saturados, algo que suele sobrar en la dieta de los españoles. Pero no siempre. La OCU ha analizado más de un centenar de mantequillas y casi medio centenar de margarinas para aclararnos la eterna duda: ¿Mantequilla o margarita?

La mantequilla es la grasa de la leche obtenida a partir del batido de la nata. Aporta vitamina A y la D; la margarina, por su parte, se conseguía originariamente con una mezcla de grasas animales y vegetales y en la actualidad se emplean fundamentalmente grasas de origen vegetal o una mezcla de aceites vegetales que no tienen colesterol. No tienen vitaminas A y D, pero algunos tipos sí aportan vitamina E. Una vez analizados sus valores tradicionales la recomendación es clara. Ambas deben consumirse en pequeñas cantidades y no a diario. La mejor opción, sin duda alguna, por encima de ambas, es el aceite de oliva.

No hablamos de cuál engorda más o menos porque eso dependerá realmente de si optamos por un producto ligero en grasas y en la cantidad de mantequilla/margarina que consumamos, sino de si son más o menos saludables. Lo habitual es que su estudio nutricional las sitúe con la calificación de D. Sólo las margarinas elaboradas con aceite de oliva o colza y las margarinas ricas en ácidos grasos omega-3 alcanzan el nivel C de calidad. Estas grasas untables no son la mejor opción nutricional. Es preferible sustituirlas (o al menos alternarlas) con otras opciones, como el aceite de oliva virgen o virgen extra, sobre todo en personas con sobrepeso e hipertensión. Sólo en el caso de padecer enfermedades cardiovasculares se recomienda optar mejor por las margarinas.

Y muy atentos al modo de conservación una vez que las adquirimos en los supermercados. Lo mejor es mantenerlas cerradas, a una temperatura fresca (a 4 ºC en el frigorífico) y en un ambiente oscuro. Siempre es mejor que la mantengamos en su envase original y si es posible no retirar del todo la cubierta que la separa de la tapa, porque realmente lo que hace es ayudar a proteger el estado de la mantequilla.