Pellets: cuántos sacos gasta al día una estufa y qué precio tienen

Los pellets son un combustible de biomasa granulado a base de madera y funciona como un biocombustible. Su uso tiene numerosas ventajas, como que son limpios, de fácil manejo, ocupan poco espacio y permiten que las estufas y las calderas que los utilicen funcionen de forma autónoma durante horas. Conforme va llegando el frío la demanda de pellet irá aumentando y se convertirá en una de las materias primas favoritas para estufas o incluso chimeneas.

Este combustible económico se da mucho en estufas y calderas para pisos, ya que son más funcionales que una chimenea convencional y su coste es más reducido que en otras opciones. Para esta alternativa no se necesitan talar árboles porque normalmente se utiliza el serrín procedente de desperdicios en serrerías y carpinterías, se trata de un combustible sostenible que no contamina evitando la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Además, es 100% natural y no produce malos olores, se trata de un producto que no genera a penas humo y no caduca, siempre que este se conserve de la forma indicada, en lugares protegidos de la humedad.

¿Cuánto dura un saco de pellets?

Si tienes dudas sobre esta cuestión, hay que saber que el consumo de una estufa de pellets suele ser de 1kg/h, por lo que si se decide que lo mejor es mantener la estufa encendida durante una media de 7 u 8 horas diarias un saco de 15kg duraría dos días. Hay que tener en cuenta que este tipo de estufas mantienen más el calor en la estancia y evitará que tenga que estar encendida todo el día como en el caso de la calefacción.

¿Cuál es el precio de un saco de pellets?

El precio medio de un saco ronda los 7€, en un día aproximadamente se consume medio saco en una vivienda de unos 70 metros cuadrados y supone un gasto de unos 3,5€ al día. En el caso de consumir este producto de una forma diaria, lo ideal es comprarlos por palet porque el precio se verá reducido al aumentar la cantidad de compra.

Como en todos los sectores preocupa la subida de precios de los pellets, pero al contrario que otras fuentes de energía no sostenibles, el precio de este producto es mucho más competitivo y estable. El interés por este combustible de biomasa ha aumentado de forma exponencial en Europa y se ha convertido en un favorito para muchas familias a las hora de hacer entrar en calor sus hogares durante el invierno. Además, se han propuesto ayudas para incentivar su consumo a través de la instalación de sistemas o la posibilidad de reducir el IVA. Con este combustible se cuida al medioambiente y a la vez, al desarrollo rural con nuevas ofertas de trabajo o la reducción de consumo de otros combustibles contaminantes.

Si quieres mantener tu hogar a temperaturas agradables durante los meses más fríos, no dudes en que la instalación de una estufa de pellet es la mejor alternativa para combatir el invierno cuidando el medioambiente.