La amplia gama de productos que maneja Mercadona, supermercado líder en España, aportando continuas novedades a sus estanterías y reemplazando determinados alimentos según la temporada en la que nos encontremos, mantiene a sus clientes siempre atentos ante cualquier tipo de movimiento que puede variar sus planes culinario.

Raro es el día en el que algún influencer no publica contenido respecto a la marca en redes sociales. Y rara la situación en la que sus miles de clientes no reclaman la vuelta de ese producto estrella que tenían como capricho en sus compras semanales. Es el caso de los cereales más anhelados que Mercadona valora devolver a su surtido.

Hablamos de los cereales rellenos de chocolate, uno de estos productos especiales que triunfan y que son un verdadero reclamo, casi una necesidad que muchos echan de menos en su desayuno.

🚨🔴SE BUSCA🔴🚨@Mercadona llevo tanto tiempo sin saber de vuestros cereales rellenos de chocolate 𝗻𝗲𝗴𝗿𝗼 que me veo en la obligación de hacer pública mi búsqueda. QUÉ HA PASADO CON ELLOS? VOLVERÁN ALGÚN DÍA?Necesito respuestas#mercadona #ayudamercadona pic.twitter.com/MsVkxEWISc — lm17 (@lumanz17) October 10, 2023

Como el usuario @lumanz17, que esta semana pedía urgentemente una respuesta a Mercadona para saber qué ocurría exactamente con la modalidad de estos cereales rellenos de chocolate negro, los cuales había estado buscando de forma activa las últimas semanas sin éxito, por lo que afirmaba sentirse "en la obligación de hacer pública mi búsqueda".

Los perfiles de Mercadona en redes sociales, atentos siempre a sus clientes, no tardaron en darle respuesta y saciar así su curiosidad y la de los cerca de 250.000 seguidores que acumula la marca en Twitter. Aunque posiblemente no fuera la respuesta que hubiera querido leer...de momento. "¡Hola! Sentimos indicarte que ya no lo tenemos en nuestro surtido. Vamos a compartir tu interés a los responsables para que lo puedan valorar. ¡Un saludo y feliz día!", confirmaba Mercadona.

¡Hola! Sentimos indicarte que ya no lo tenemos en nuestro surtido ☹️ Vamos a compartir tu interés a los responsables para que lo puedan valorar. ¡Un saludo y feliz día! — Mercadona (@Mercadona) October 11, 2023

Las reacciones no se han hecho esperar y la noticia se ha viralizado rápidamente. Por un lado están los que adoptan una posición dramática ante la pérdida de este producto estrella "¿Cómo habéis podido retirar estos cereales tan ricos?", se lamentaba @realkayra ante la decisión de Mercadona. Otros, sin embargo, ven la botella medio llena y consideran un logro que se mantengan en stock los cereales rellenos de leche e interpretan en la respuesta de Mercadona una puerta abierta a devolver los de chocolate próximamente a su surtido.