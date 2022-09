Online, contactless o con chip: así debes realizar los pagos de manera segura

El pago con tarjeta, sea esta de crédito o débito, se está convirtiendo en el método de pago por excelencia para millones de consumidores esparcidos por todo el globo, aunque más especialmente para los más jóvenes, que ni siquiera acostumbran, en muchos casos, a llevar dinero en efectivo al salir.

Por otra parte, las tecnologías Contactless y NFC han ayudado a modernizar más aún esta modalidad de pago, consiguiendo que nuestra tarjeta no necesite introducirse en el datáfono, en el primer caso, e incluso haciendo que no necesitemos llevar nuestra tarjeta y podamos pagar con nuestro teléfono móvil, en el segundo caso.

En definitiva, no hay duda de que estamos evolucionando hacia un mercado que suprima los pagos en efectivo, aunque queden varios años para que esta supresión se produzca de manera completa.

Por ello, es importante para los consumidores tener en cuenta una serie de consejos para poder pagar con tarjeta de manera completamente segura, como los que ofreceremos a continuación, gracias a la información compartida por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Cómo pagar en tiendas

Mediante Contactless

La gran mayoría de tarjetas que se ponen a nuestra disposición hoy día disponen de un pequeño chip con tecnología NFC que facilitará nuestros pagos sin tener que introducir dicha tarjeta en el datáfono que se nos ofrezca, y tecleando nuestro PIN en los casos en los que sea necesario.

No necesitaremos el PIN, por otra parte, si nuestra compra es inferior a los 50 euros, si no hemos acumulado más de 150 euros en gastos desde la última vez que usamos el PIN o si desde nuestra última operación con PIN no hemos excedido cinco compras con Contactless.

Así pues, si te piden el PIN en una compra inferior a 50 euros es probable que se hayan incumplido algunas de las otras dos normas que hemos expuesto anteriormente.

Mediante el chip de nuestra tarjeta

Esta modalidad de pago con tarjeta, que se corresponde con los estándares de seguridad EMV, es la más tradicional, y consiste en introducir la tarjeta de crédito o débito en el datáfono o en un cajero automático. En este caso, recuerda que será imprescindible teclear el PIN en cualquier operación.

Cómo pagar en plataformas online

Los datos necesarios para una transacción online son siempre el número de la tarjeta, la fecha de caducidad, el nombre completo del titular y el código CVV.

Asimismo, también se suele necesitar una autorización para el pago mediante alguno de los incontables mecanismos de autenticación que se ponen a disposición de los consumidores.

Estos mecanismos hacen que sea imprescindible poseer un teléfono móvil para realizar dichos pagos, puesto que suelen necesitar de un mensaje SMS o una notificación de la aplicación de nuestra entidad bancaria para confirmar la transacción en cuestión.