Consejos para recuperar tu móvil si se te moja este verano

Muchos afrontan los meses de verano con el deseo de desconectar y terminan más enganchados que nunca a sus terminales móviles. Da igual que estén en un camping, en la playa o la piscina; comiendo con amigos o disfrutando de un atardecer turístico. El teléfono móvil siempre está presente en sus vidas. El 40% de los jóvenes sevillanos usa el móvil más de cinco horas al día. Y, claro, el temor a que pueda ocurrirle cualquier percance es notable ¿Quién no ha tenido sudores fríos pensando en alguna ocasión que se le cae el móvil al agua? Pues bien desde la Organización de Consumidores y Usuarios insisten en ofrecer los pasos necesarios para evitar el desastre definitivo en tal caso "¿Qué hacer si se te moja el móvil? Muchos teléfonos tienen en su interior una pegatina que cambia de color. Una vez que este "chivato" ha cambiado de color, se pierde la garantía", avisan en sus redes sociales. Estos son los consejos que debes cumplir a rajatabla para recuperar tu móvil si se te moja este verano.

Recoge el móvil del agua lo más rápido posible

El primer aspecto a tener en cuenta para conseguir remediar el desastre es la rapidez con la que actuamos. Hay que recoger el móvil del agua lo más rápido posible, reaccionar ipso facto y que el agua entre en el menor porcentaje de superficie del aparato puede ayudar a su posterior reparación. Será más fácil si se ha mojado con agua potable.

Evita encenderlo de forma inmediata si está apagado

Si el móvil estaba apagado o se apaga al entrar en contacto con el agua no se puede entrar en pánico y comenzar a accionar el botón de encendido de forma repetida. El consejo que da la OCU pasa por evitar encender el móvil de forma inmediata. Esté o no estropeado, ese gesto terminará perjudicándolo, provocando un cortocircuito o fundiendo algún componente.

'Desmonta' el movil

Lo que tenemos que hacer una vez recuperado nuestro teléfono del agua es quitar la tapa, la batería, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria. Desmontar todas la piezas posibles y secarlas con un trapo de forma individualizada, dejándolas en el aire o "metidas en arroz", algo que ayuda a absorber muy bien la humedad ¡Nunca uses un secador, un ventilador ni un radiador!

Uno o dos días para recuperar su estado

¿Cuánto tiempo hay que esperar para ver si nuestras maniobras de reanimación han surtido efecto? Pues la teoría que marcan los expertos es esperar entre 24-48 horas antes de montarlo todo de nuevo. Será el momento de cruzar los dedos, accionar el botón de encendido y comprobar si el móvil funciona y mantiene todas sus prestaciones intactas.

Si no funciona, recurre al servicio técnico

Por último, en caso de no funcionar, el consejo final es llevar el aparato al servicio técnico y, por encima de todas las cosas, no mentir sobre la causa que te ha llevado al servicio técnico, aunque ella pueda suponer no tener derecho a garantía o lo que sea. Sin unas indicaciones precisas y reales será difícil que los técnicos puedan ayudarte a recuperar los datos del móvil y su operatividad.